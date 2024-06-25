Представлено перше інтегроване голографічне вітрове скло

25 июня 2024 г., 11:25

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За повідомленням Ceres Holographics, компанія створила перше в галузі повністю інтегроване вітрове скло з кількома голографічними оптичними елементами (HOE) в одному ламінаті. Інтегроване голографічне вітрове скло, розроблене спільно з компанією Eastman, використовує технологію HoloFlek компанії Ceres для виробництва плівок з декількома HOE, які потім безшовне ламінуються всередині лобового скла за допомогою запатентованих технологій ламінування Eastman.



Виробничий процес HoloFlekt копіює кожен індивідуально розроблений HOE у фірмову фотополімерну плівку розміром із лобове скло. Це дає змогу створити економічно ефективний і масштабований виробничий процес, за допомогою якого можна створювати багатодисплейні HUD-області на будь-якій скляній поверхні. Запатентований процес ламінування Eastman дає змогу інтегрувати готову плівку Ceres з відбитками HOE в лобове скло. Після встановлення лобового скла в автомобіль на кожну область відображення проєктується вміст за допомогою компактного, непомітного світлодіодного проєктора на приладовій панелі автомобіля.

"Ми співпрацювали з компанією Ceres протягом кількох років, щоб зрозуміти вимоги до реалізації їхніх голографічних плівок для інтеграції в лобові скла автомобілів. Після створення кількох концепцій окремих HUD-дисплеїв для OEM-виробників ми вважаємо, що нинішня реалізація плівок multi-HOE для прозорих дисплеїв ще більше розширює можливості. Вона буде приваблива для OEM-виробників, які хочуть виділити свої автомобілі, підвищити безпеку експлуатації та поліпшити загальний користувацький досвід", - сказав Ромен Делорм (Romain Delorme), менеджер з глобального ринку сегмента HUD компанії Eastman.



Цей метод реалізації дає змогу використовувати кілька областей відображення на одному лобовому склі, кожна з яких налаштовується відповідно до специфікацій OEM-виробників щодо розміру, положення та кута огляду. Кожна окрема область відображення містить спеціально запрограмований HOE, що в сукупності дає змогу створити найбільший у галузі HUD із найбільшою гнучкістю геометрії системи.



"Завдяки глибокій технічній співпраці з глобальним експертом з ланцюжка постачання Eastman і постійній взаємодії з провідними OEM-виробниками, ми готові вивести на ринок рішення HUD з голографічним прозорим дисплеєм автомобільного класу. У зв'язку зі висхідною стурбованістю з приводу відволікання уваги від безпеки, спричиненого іншими типами автомобільних інформаційних дисплеїв, такими як великі сенсорні екрани в стійках та інші дисплеї, які "дивляться вниз", ця технологія HUD є життєздатною і привабливою альтернативою", - сказав Енді Треверс (Andy Travers), генеральний директор Ceres.



Ceres демонструє концептуальний демонстраційний набір, який надає OEM HMI та UX дизайнерам можливість поекспериментувати з можливостями прозорих дисплеїв HUD і зрозуміти, яка і де інформація може бути відображена. Демонстратор на виставці Car.HMI Europe в Берліні являє собою натурну симуляцію одного з можливих варіантів взаємодії водія і пасажира. Але цей самий пристрій може бути використаний OEM HMI дизайнерами для розроблення різного контенту з безпеки, експлуатації та інформаційно-розважального контенту, що працює зі звичайними фізичними або тактильними елементами управління до появи реального прототипу автомобіля.



"На додаток до технічних деталей реалізації, ми прагнемо розповісти дизайнерам HMI та UX про потенціал цього нового прозорого дисплея. Ми впевнені, що якщо ми надамо найкращим світовим розробникам параметри можливого, необхідні інструменти розробки та "чисте полотно", вони зможуть стимулювати та прискорити нові рівні інновацій у сфері контенту та HMI, що підвищить безпеку та покращить користувацький досвід", - підсумував Енді Треверс.

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