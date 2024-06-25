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Huawei і Tencent об'єднують стратегічні зусилля, щоб розвивати HarmonyOS

25 июня 2024 г., 12:35
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Як повідомляє Businesskorea, компанія Huawei зробила важливий крок для зміцнення своєї екосистеми HarmonyOS, уклавши угоду про партнерство з Tencent.

Аналітики зазначають, що цей крок може змінити конкурентний ландшафт китайського ринку смартфонів. Співпраця відбувається в той час, коли Huawei продовжує розширювати свою частку на ринку смартфонів, вже випередивши Apple в Китаї.

У травні 2019 року уряд США вніс Huawei до списку компаній з обмеженим доступом, заборонивши компанії використовувати ОС Android від Google на своїх смартфонах. У відповідь у серпні того ж року Huawei запустила HarmonyOS, прагнучи встановити свою незалежність від американських технологій. Відтоді ця ОС стрімко зростає: зараз на ній працюють понад 800 мільйонів пристроїв, її підтримують понад 6300 партнерів і 2,2 мільйона розробників.

Згідно з опублікованим у березні річним звітом Huawei за 2023 рік, компанія також долучилася до широкої співпраці з академічними колами: 305 університетів Китаю приймають заходи, присвячені HarmonyOS, а 135 університетів проводять заняття з відповідною тематикою.

Партнерство з Tencent є стратегічним кроком для подальшого зміцнення цієї екосистеми. WeChat від Tencent, супер-додаток, яким користуються 1,36 мільярда людей у Китаї, та Douyin від ByteDance, відомий як китайський TikTok з 600 мільйонами користувачів, є ключовими компонентами цієї пропозиції. Huawei запропонувала керувати цими додатками та оновлювати їх на платформі HarmonyOS без стягнення плати за внутрішні платежі, що суттєво відрізняється від 30% в екосистемах Apple iOS та Google Android.

Фірма з дослідження ринку Counterpoint Research повідомила, що HarmonyOS становила 17% китайського ринку операційних систем для смартфонів у першому кварталі, випередивши Apple iOS, яка займала 16%. Це значне зростання порівняно з 8%, які HarmonyOS займала в першому кварталі минулого року, що робить її другою за величиною ОС в Китаї після Android від Google, яка домінує з 68%.

Зростання HarmonyOS можна пояснити успіхом 5G-смартфона Huawei Mate 60, випущеного минулої осені, і високими продажами преміальної серії P50, запущеної у квітні.

Амбіції Huawei виходять за рамки смартфонів, оскільки компанія прагне підключити всі пристрої до HarmonyOS, включаючи "розумні" будинки та транспортні засоби. Підтримуючи розробників додатків на базі HarmonyOS, насамперед у материковому Китаї та Південно-Східній Азії, Huawei закладає основу для всеосяжної екосистеми, яка може кинути виклик американським технологічним гігантам.

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