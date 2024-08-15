Новий рекорд швидкості заряджання смартфона

15 августа 2024 г., 15:12

0

Tweet

Досягнення зафіксовано на демонстрації, організованій Realme - за допомогою технології 320W SuperSonic Charge батарея смартфона повністю поповнила свій заряд за 4 хв 30 секунд.



Як можна побачити в присвяченому цій події відео, за одну хвилину батарея заповнюється на 26%, а для зарядки на 50% потрібно менш як дві хвилини.



Варто зазначити, що представлена Realme технологія зарядки потужністю 320 Вт стала розвитком фірмового рішення попереднього покоління потужністю 300 Вт: вона повністю заряджає батарею місткістю 4000 мАг за 4 хвилини та 55 секунд, а акумулятор на 4400 мАг - менш ніж за 5 хвилин.



Realme заявила, що 320-ватний адаптер живлення називається «Pocket Cannon» і має щільність потужності 3,3 Вт/см3. За розміром він схожий на 240-ватний зарядний пристрій Realme.



Компанія також повідомила, що Power Cannon підтримує основні протоколи зарядки, включно з UFCS (до 320 Вт), PD і SuperVOOC. Крім того, пристрій оснащений двома портами USB-C для одночасної зарядки - 150 Вт для смартфонів Realme і 65 Вт для сумісних ноутбуків.



На цій же демонстрації був представлений і складаний акумулятор місткістю 4420 мАг. Він складається з чотирьох комірок, кожна з яких має товщину менш як 3 мм, і забезпечує 10-відсоткове збільшення місткості порівняно з традиційною конструкцією. Виходячи з цього анонсу можна очікувати, що в лінійці виробника може незабаром з'явитися смартфон, що складається.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір