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Новий курс гривні підтримає експортні галузі

22 июля 2022 г., 12:35
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«Національний Банк України» 21 липня скорегував офіційний курс гривні до долара США та зафіксував його на рівні 36,5686 грн. Таким чином, НБУ фактично пішов на зустріч представникам індустрії ІТ-аутсорсингу та врахував пропозиції, викладені в тому числі в офіційному зверненні асоціації ІТ Ukraine. За оцінками НБУ, корекція обмінного курсу збільшить приплив і, відповідно, продаж валютної виручки експортерами.

"За останніми даними, індустрія ІТ-аутсорсингу продовжує генерувати валютний дохід. Так, за три воєнні місяці – березень-травень – обсяг експорту комп’ютерних послуг збільшився на 6% відносно аналогічного періоду попереднього року. За перші п’ять місяців 2022 року експортна ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки у розмірі 3,2 млрд дол.", наголосив Виконавчий директор Асоціації “ІТ Ukraine” Костянтин Васюк.

Згідно з даними асоціації ІТ Ukraine, на 1 червня компанії та приватні особи-підприємці, які працюють в цій галузі перерахували податків та зборів на суму 29,6 млрд грн. Крім того, представники індустрії спрямували понад 1 млрд грн на гуманітарні цілі та підтримку «Збройних сил України».

"Отже, можна сказати, що індустрія ІТ-аутсорсингу воює на декількох фронтах. Приблизно 3% спеціалістів служать в ЗСУ, біля 12% залучені на кіберфронті. Всі інші працівники – це боротьба на економічному фронті", підкреслив Костянтин Васюк.

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