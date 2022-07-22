У Samsung SmartThings Find вже зареєстровано 200 млн пристроїв

22 июля 2022 г., 13:35

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Samsung заявила, що популярність їїсервісу SmartThings Find стрімко зростає: на сьогодні він налічує понад 200 млн. пунктів пошуку зареєстрованих пристроїв, які допомагають знайти втрачені гаджети.



“Ми раді спостерігати популярність сервісу SmartThings Find. Менш ніж за два роки до нього вже під'єднали 200 млн. пристроїв, які допомагають користувачам Samsung Galaxy легко знаходити свої гаджети. Це робить SmartThings Find одним із найбільш швидко зростаючих сервісів Samsung”, - зазначив Те Мун Ро, президент і глава підрозділу MX (Mobile eXperience) компанії Samsung Electronics.



За допомогою SmartThings Find власники пристроїв Samsung Galaxy можуть швидко знаходити свою техніку - смартфони, планшети і гаджети, що носяться, а також особисті речі, наприклад, ключі або гаманець, з прикріпленою міткою і Bluetooth Low Energy (BLE) для визначення місцеперебування втрачених речей. Якщо вони знаходяться поза зоною дії смартфона користувача, інші користувачі Samsung Galaxy, що знаходяться поблизу, допоможуть визначити місцезнаходження предметів, підключившись до SmartThings Find. Сервіс також може попереджати власника гаджета про те, що він його десь забув.



Забезпечення безпеки конфіденційної інформації, такої як дані про місцезнаходження, є одним з головних пріоритетів компанії. Як підкреслюється, SmartThings Find шифрує дані користувача та захищає їх за допомогою платформи безпеки Samsung Knox. Дані про те, де пристрій, передаються лише з дозволу користувача, а ідентифікатор кожного гаджета змінюється кожні 15 хвилин і зберігається анонімно. SmartThings Find також повідомляє користувача, якщо невідомі мітки закріплені за ним протягом певного періоду часу.

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