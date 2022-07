Amazon придбає за 3,5 млрд дол. One Medical, постачальника медичних послуг

22 июля 2022 г., 11:45

Як повідомляє Reuters, компанія Amazon у четвер погодилася придбати постачальника медичних послуг One Medical за 3,49 мільярда доларів, розширивши свій напрямок віртуальної охорони здоров’я.



Amazon погодилася заплатити 18 доларів за кожну акцію One Medical, яка заснована у 2007 р. Це становить 76,8% премії до останнього закриття медичної компанії.



Угода оцінюється в 3,9 мільярда доларів, включаючи чистий борг One Medical.



Ця угода об’єднає двох відносно невеликих гравців у сегменті, оскільки Amazon продовжує багаторічний рух у сферу охорони здоров’я, прагнучи розвиватися швидшими темпами.



У 2019 році онлайн-продавець вперше пілотував віртуальні візити для власного персоналу в Сіетлі, перш ніж запропонувати послуги іншим співробітникам під брендом Amazon Care. У 2018 році компанія також придбала онлайн-аптеку PillPack, яка стала основою сайту доставки ліків по рецептам і сервісу порівняння цін.



«Ми вважаємо, що охорона здоров’я займає одне з перших місць у списку досвіду, який потребує переосмислення», — сказав Ніл Ліндсей (Neil Lindsay), старший віце-президент Amazon Health Services.



Amazon купує збиткову компанію з 767 000 користувачами та корпоративними клієнтами, такими як Airbnb та Alphabet.



Один з найбільших конкурентів One Medical компанія Teladoc Health, навпаки, має понад 54 мільйони платних користувачів у Сполучених Штатах і має у двоє більший квартальний дохід. Новини про угоду з Amazon призвели до падіння акцій Teladoc, а також аптечних мереж CVS Health і Walgreens Boots Alliance на 0,3-1,8%.



Amazon Care нещодавно зробив свою віртуальну допомогу доступною по всій країні та додав опцію для викликів додому в Лос-Анджелесі, Вашингтоні, Далласі та інших місцях. Пандемія COVID-19 допомогла збільшити попит, оскільки Amazon Care почала підписувати клієнтів, зокрема Hilton Worldwide Holdings.



Обмежена присутність Amazon у сфері охорони здоров’я має мінімізувати антимонопольні проблеми, але ризики залишаються, вважають аналітики.

