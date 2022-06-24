За три місяці війни обсяг експорту комп’ютерних послуг збільшився на 6% у річному зіставленні

24 июня 2022 г., 12:55

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Український ІТ-експорт є стабільним та зростаючим сектором національної економіки, навіть в воєнних реаліях. Так, за даними «Національного банку України» за перші п’ять місяців 2022 р. експортна ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки у розмірі 3 млрд 179 млн дол. При цьому, за період березень-травень, вже під час війни, обсяг експорту комп’ютерних послуг збільшився на 6% відносно аналогічного періоду попереднього року та становив 1 млрд 700 млн дол.

Позитивні тенденції до зростання та стабілізації ІТ-ринку продемонстрували ще показники І кварталу, які зафіксували рекордних 2 млрд дол. експортних надходжень та збереження обсягу експорту комп'ютерних послуг у березні на рівні 96%.

Згідно з останнім дослідженням асоціації IT Ukraine, 56% компаній-учасниць очікує на зростання на 5-30% у 2022 р. 41% компаній розраховують зберегти чинні обсяги на рівні 50-100%.

Станом на 1 червня ІТ-компанії та приватні особи-підприємці, які працюють в ІТ-галузі, перерахували до зведеного бюджету України податкових платежів та зборів на суму 29 млрд 558 млн грн.

«На збереження обсягів ІТ-бізнесу в Україні та, відповідно, податкових надходжень до держбюджету, впливає не тільки війна та пов'язані з нею ризики, які враховують наші глобальні клієнти. Сьогодні це також невирішені питання щодо нових процедур бронювання для ІТ-спеціалістів та їх тимчасового виїзду у відрядження за кордон, а також щодо перегляду НБУ політики з врегулювання валютного курсу. Без розв'язання цих проблем найближчим часом говорити про подальше залучення нових контрактів в Україну і подальше зростання галузі буде вкрай важко», – зазначає Костянтин Васюк, виконавчий директор асоціації ІТ Ukraine.

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