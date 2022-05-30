IT Ukraine намагається разом із НБУ знайти компромісне рішення щодо валютних процедур

30 мая 2022 г., 15:55

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Рада асоціації ІТ Ukraine спільно з представниками ІТ-ком'юніті провели зустріч із заступниками голови НБУ для обговорення можливих наслідків для економіки України та експортної ІТ-галузі у разі запровадження постанови НБУ №102. Відповідні пропозиції асоціації до керівництва НБУ викладені в офіційному зверненні.

«Мета нашого звернення привернути увагу держави до небезпечних для експортної ІТ-індустрії наслідків змін НБУ у порядок здійснення валютних розрахунків з огляду на специфіку роботи нашої галузі. Ми прагнемо до відкритого діалогу та компромісного рішення, аби зберегти обсяги валютних надходжень від експорту комп'ютерних послуг до національної економіки, поточну позитивну динаміку розвитку ІТ-індустрії в умовах війни, а головне – спеціалістів», – підкреслив Костянтин Васюк, виконавчий директор асоціації.

Представники ІТ-бізнесу зауважили, що без компенсаторних механізмів рішення НБУ у довгостроковій перспективі може негативно позначитися на ІТ-спеціалістах, які є головним ресурсом для майбутньої цифрової трансформації економіки. Відтак, постає питання збереження вже у наступному кварталі 800 млн дол. від експорту комп'ютерних послуг, упередження зміни релокованими ІТ-спеціалістами податкового резиденства та потенційного відтоку талантів і висококваліфікованих спеціалістів

Учасники зустрічі домовилися, що асоціація направить додаткові експертні пропозиції щодо мінімізації наслідків запровадження множинного курсу, які дозволять зберегти валютні надходження та податки від ІТ-індустрії, перейти до плаваючого курсу, після цього планується спільно відпрацювати компромісне рішення та провести повторну зустріч для фіналізації домовленостей.

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