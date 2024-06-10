Нові платформи Arista Etherlink для AI-мереж орієнтовані на великі кластери

10 июня 2024 г., 12:25

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Компанія Arista оголосила про запуск платформ Arista Etherlink AI, які були розроблені для підвищення продуктивності мережі для робочих навантажень штучного інтелекту, таких як навчання і складання висновків. Оснащений новими функціями Arista EOS, оптимізованими для AI, портфель Arista Etherlink AI може підтримувати кластери AI розміром від тисяч до сотень тисяч XPU. У ньому використовуються ефективні одно- і дворівневі мережеві топології, що забезпечують вищу продуктивність додатків порівняно зі складнішими багаторівневими мережами, і пропонуються розширені можливості моніторингу, зокрема видимість на рівні потоків.



Як зазначив Мартін Халл, віцепрезидент і генеральний менеджер із хмарних і штучних платформ Arista, AI сьогодні - єдина тема для інвесторів, технічних аналітиків і клієнтів, і зараз ведеться багато розмов про те, чим же AI відрізняється від інших технологій. На його думку, в AI є кілька відмінних чинників: "Масштаб мереж, про які говорять, став більшим. Крім того, зараз ми будуємо мережі так, щоб вони були повністю не блокованими. І в багатьох випадках ви розміщуєте більше мережевих операцій введення-виведення в ядрі мережі, ніж на приграничних обчисленнях. Таким чином, у вас нульова або негативна перепідписка".



Не блокувальний - це термін, який багато виробників використовують неточно. Він належить до комутатора, в якому всі порти можуть працювати на повній швидкості. Багато виробників комутаторів припускають, що не виникне ситуації, коли це буде потрібно, що зазвичай вірно, тому вони пропонують комутатори, які частково блокують трафік і потім повторно передають його, щоб уникнути перевантаження.



«Блокувальний» комутатор матиме погані маркетингові наслідки, тому виробники використовують такі описи, як «майже не блокувальний», що може ввести в оману. Під час роботи з AI будь-який рівень блокування може спричинити проблеми з продуктивністю, тому мережеві інженери повинні купувати продукти, що повністю не блокують.



Мартін Халл поділився подробицями про платформи Etherlink компанії, призначені для задоволення потреб мереж штучного інтелекту, включно з 7060X6 AI Leaf, 7800R4 AI Spine і 7700R4 AI Distributed Etherlink Switch.



Сімейство комутаторів 7060X6 AI Leaf, доступне вже зараз, використовує чип Broadcom Tomahawk 5, забезпечуючи пропускну здатність 51,2 терабіта за секунду з підтримкою 64 портів Ethernet 800G або 128 портів 400G.



Модель 7800R4 AI Spine, яка перебуває на стадії тестування у замовників і буде доступною в другій половині року, є четвертим поколінням модульних систем Arista 7800, оснащених процесорами Broadcom Jericho3-AI з оптимізованим для штучного інтелекту конвеєром передавання пакетів. Вони забезпечують не блоковану пропускну здатність за допомогою архітектури віртуальної черги на виході, підтримуючи до 460 терабітів на секунду в одному шасі, що еквівалентно 576 портам Ethernet 800G або 1152 портам Ethernet 400G.



Розподілений комутатор 7700R4 AI Etherlink Switch, що також перебуває на стадії тестування у замовників і доступний у другій половині року, був розроблений для найбільших кластерів штучного інтелекту. Він пропонує масивно-паралельне розподілене планування і розпорошення трафіку без перевантажень на основі архітектури Jericho3-AI. 7700R4 являє собою нову серію надмасштабованих інтелектуальних розподілених систем, що забезпечують найвищу стабільну пропускну здатність для дуже великих кластерів AI.



За словами компанії, однорівнева топологія мережі з використанням платформ Etherlink підтримуватиме понад 10000 XPU. Дворівнева мережа з Etherlink підтримує понад 100000 XPU. За заявою Arista, скорочення числа мережевих рівнів оптимізує продуктивність додатків AI, зменшує кількість оптичних приймачів, знижує витрати та підвищує надійність. При використанні штучного інтелекту існує побоювання, що потужність може різко зрости, тому таке поєднання може частково компенсувати її збільшення.



Усі комутатори Arista Etherlink сумісні зі стандартами Ultra Ethernet Consortium, що розвиваються, які мають забезпечити додаткові переваги в продуктивності, коли з'являться мережеві карти UEC.



Крім того, за словами компанії, пакети Arista EOS і CloudVision є найважливішими компонентами нових мережевих платформ, орієнтованих на AI, включно з функціями мережевої взаємодії, безпеки, сегментації, видимості та телеметрії, забезпечуючи надійну та міцну підтримку високоцінних кластерів і робочих навантажень AI.



Розмірковуючи про підхід Arista, Мартін Халл сказав: "Я думаю, що більшість замовників уникають контролерів, менеджерів підмереж і відкритих контролерів потоків. Ці мережі розвиваються занадто швидко, щоб використовувати в них розподілені контролери. Ви можете мати управління, тому у нас є CloudVision - уся інформація з мережі надсилається в систему CloudVision. Але це не те саме, що керувати площиною управління окремо".

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