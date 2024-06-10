Нові смартмонітори Acer DA1 та Nitro GA1 із підтримкою Google TV підвищують продуктивність роботи

10 июня 2024 г., 13:35

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Компанія Acer представила нову лінійку універсальних смартмоніторів, що адаптуються до вимог користувачів і підійдуть людям із різними потребами та стилями життя. Монітори серій Acer DA1 та Nitro GA1 доступні у версіях компактної конструкції з 31,5- або 27-дюймовим екраном. Вони можуть виконувати роль розважального центру для потокової трансляції контенту, розширеної робочої станції для виконання щоденних завдань або ігрового компаньйона з високою частотою оновлення. Монітори також оснащено цілою низкою інтелектуальних функцій, як-от бездротова проєкція, одночасний перегляд контенту з різних джерел за технологією Multiview тощо.



Нові монітори Acer DA271K та DA321QK LED мають роздільну здатність 4K UHD, а монітори Nitro GA271U P та Nitro GA321QU P оснащено екраном WQHD з частотою оновлення до 180 Гц, що забезпечує плавну зміну кадрів. Завдяки формату HDR10 та яскравості 250 ніт зображення й кольори набувають глибини та реалістичності, а технологія AMD FreeSync і сумісність із NVIDIA G-SYNC допомагають мінімізувати розриви відображуваного вмісту під час ігор та перегляду фільмів. Мінімальна затримка уможливлює швидкий відгук без гальмування, тому динамічні сцени відтворюються плавно й без розмиття.



Усі чотири монітори оснащено функціями, спрямованими на покращення ефективності роботи: вони гнучкі у використанні та мають безліч опцій для розваг. Google TV об’єднує фільми, телепередачі й багато інших матеріалів із різних програм і підписок та організовує їх на одному екрані, щоб користувачі могли отримати доступ до таких популярних програм, як Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max і YouTube. Технологія Google Cast дає змогу без зайвих зусиль відтворювати на моніторах фільми, телепередачі, фотографії та інший контент, що зберігається на телефонах чи планшетах, а технологія бездротової проєкції та віддзеркалення екрана позбавляє необхідності використовувати безліч кабелів для розширення дисплеїв. Крім того, Bluetooth-з’єднання також допомагає позбавитися проводів і дає змогу без проблем підключати до моніторів інші пристрої, як-от колонки чи периферійні прилади. Як компоненти Інтернету речей, монітори також можуть підключатися до мереж Wi-Fi та інтегруватися в екосистему розумних пристроїв, що знаходяться поблизу.



Смартмонітори серій Acer DA1 і Nitro GA1 оснащені функцією Multiview, яка розділяє екран на окремі секції для більшої зручності використання. Це стане в пригоді тим користувачам, які постійно виконують багато завдань, адже тепер вони зможуть одночасно переглядати вміст із різних джерел, взаємодіяти з ним і керувати процесом прямо з дисплеїв. Крім того, можна підключати зовнішні вебкамери для проведення відеоконференцій і потокових трансляцій. Ергономічна підставка допомагає легко знайти ідеальне положення для перегляду, а ще монітор можна почепити на стіну за допомогою кріплення VESA, щоб звільнити місце на робочому столі в домашньому офісі.



Acer DA271K надійде в продаж у країнах Північної Америки в IV кварталі з початковою ціною $349,99, у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – у IV кварталі з початковою ціною 299 євро.



Acer DA321QK надійде в продаж у країнах Північної Америки в IV кварталі з початковою ціною $399,99, у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – у IV кварталі з початковою ціною 349 євро.



Nitro GA271U P надійде в продаж у країнах Північної Америки в IV кварталі з початковою ціною $329,99, у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – у IV кварталі з початковою ціною 299 євро.



Nitro GA321QU P надійде в продаж у країнах Північної Америки в IV кварталі з початковою ціною $379,99, у країнах Європи, Близького Сходу й Африки – у IV кварталі з початковою ціною 349 євро.

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