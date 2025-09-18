ViewSonic представляє захищений 4K-дисплей без ОС для критично важливих бізнес-середовищ

18 сентября 2025 г., 13:25

Компанія ViewSonic оголосила про запуск серії CDEG3 — лінійки захищених комерційних 4K-дисплеїв «підключи та працюй», створених для високобезпечних середовищ із критично важливими завданнями. Завдяки архітектурі без операційної системи серія CDEG3 усуває вразливості програмного забезпечення, забезпечуючи миттєвий запуск і цілодобову надійність.



Ця серія пропонує організаціям рішення для захисту конфіденційної інформації в різних середовищах — від корпоративних офісів і закладів вищої освіти до державних установ і медичних організацій.



Створені спеціально для захищених середовищ, дисплеї серії CDEG3 працюють без вбудованої операційної системи, усуваючи поширені вектори атак і суттєво знижуючи ризик несанкціонованого віддаленого доступу. Підтримка обмежена фізичними підключеннями, такими як USB-C та HDMI 2.1, що гарантує повну ізоляцію даних і робить дисплей надійним вибором там, де безпека інформації є безкомпромісною.



Окрім функцій захисту, дисплей оптимізований для зручності використання та ефективності. Швидкий «холодний старт» за 8 секунд (для портів HDMI 2 та 3) дозволяє миттєво починати зустрічі, презентації чи трансляції, мінімізуючи затримки та підвищуючи продуктивність. Універсальне підключення одним кабелем USB-C забезпечує безперебійну співпрацю у форматі BYOD (Bring Your Own Device), що робить серію CDEG3 оптимальною для переговорних кімнат, лекційних аудиторій і консультаційних просторів.





Розроблені для безперервної роботи, дисплеї серії CDEG3 оснащені панеллю комерційного класу, яка підтримує цілодобову експлуатацію та відтворює високоякісне 4K-зображення. У командних центрах, мережах цифрових вивісок чи кімнатах для відеоконференцій ці дисплеї забезпечують стабільний високопродуктивний результат.



Архітектура без ОС спрощує управління пристроями та зменшує навантаження на IT-відділи. Завдяки таким інструментам, як оновлення «по повітрю», фіксована IP-конфігурація та інтуїтивно зрозуміле вебкерування (доступне з IV кварталу 2025 року), серія CDEG3 підтримує централізоване розгортання й масштабування у великих мережах при мінімальних сукупних витратах на володіння.



Відповідно до зобов’язань ViewSonic із розробки екологічно відповідальних рішень, серія CDEG3 сертифікована за стандартом EPEAT Gold, що відповідає найвищим вимогам до сталості. Це робить її привабливим вибором для організацій, які орієнтовані на «зелені» закупівлі та досягнення ESG-цілей.



Серія дисплеїв ViewSonic CDEG3 уже доступна через авторизованих дистриб’юторів і партнерів.





Ключові характеристики серії ViewSonic CDEG3:



Архітектура без ОС та відсутність попередньо встановлених застосунків мінімізують площину для кібератак і відповідають жорстким вимогам кібербезпеки



Рідна роздільна здатність 4K UHD, яскравість 500 ніт і насичене зображення



Швидкий «холодний старт» (<8 секунд) для оперативного запуску



Універсальна підтримка BYOD через USB-C, HDMI та інші фізичні інтерфейси



Спрощене IT-керування завдяки відсутності резидентної ОС



Конструкція для 24/7 використання: міцні компоненти, металеве шасі та провідна в галузі гарантія



Діагоналі від 43 до 98 дюймів

