Нові інструменти для розробників Ryzen AI покликані прискорити впровадження ШІ

8 июня 2023 г., 15:35

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У межах загального стратегічного напряму розвитку ШІ компанія AMD надає розробникам Windows ранній доступ до програмного забезпечення Ryzen AI. Це дозволить дослідникам і розробникам ШІ запускати робочі навантаження на обраних процесорах серії Ryzen 7040 із підтримкою Ryzen AI, застосовуючи фреймворк ШІ з відкритим кодом Vitis AI Execution Provider (EP), який підтримується в ONNX Runtime із підтримкою Microsoft Olive. Цей пакет пропонує підтримку CPU і налаштований на плавне та прогресивне прискорення AMD XDNA AI Engine практично без впливу на зручність використання.



«Ми вважаємо, що спеціалізовані механізми обробки ШІ необхідні для втілення в життя приголомшливих можливостей ШІ в Windows 11, - сказав Паван Давулурі, головний віцепрезидент підрозділу Windows Silicon and Systems Integration компанії Microsoft. - Процесори Ryzen серії 7040 з AMD Ryzen AI - це відмінний спосіб випробувати ефекти Windows Studio прямо зараз, а в майбутньому - для розробників запускати робочі навантаження ШІ в середовищі виконання ONNX вже сьогодні».



Очікується, що ШІ стимулюватиме інновації в екосистемі Windows на довгі роки як для клієнтів, так і для розробників. Відзначається, що процесори AMD Ryzen серії 7040 зі штучним інтелектом AMD Ryzen - це авангард нового покоління мікросхем, які забезпечують видатну продуктивність, неймовірну енергоефективність та унікальні можливості, недоступні сьогодні на інших процесорах x86. Нові інструменти для розробників, які надала AMD, дозволять програмістам простіше додавати або інтегрувати функції штучного інтелекту, роблячи програми на основі штучного інтелекту доступнішими для широкої публіки. Ці функції будуть доступні більш ніж у 80 ноутбуках AMD Ryzen зі штучним інтелектом, що робить їх найкращим вибором для тих, хто шукає потужний сучасний ноутбук.

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