Українські стартапи можуть отримати до 150 тис. дол. на хмарні технології Microsoft

25 февраля 2026 г., 14:35

0

Tweet

Український фонд стартапів (USF) приєднався до глобальної мережі Microsoft for Startups Investor Network. Завдяки цьому українські IT-проєкти можуть отримати до 150 тис. дол. кредитів на сервіси Microsoft Azure. Це надає стартапам доступ до глобальної хмарної інфраструктури, що дасть змогу ефективніше запускати продукти, оптимізувати витрати на технології та масштабувати рішення на міжнародні ринки вже сьогодні

Кредити – це віртуальні кошти, якими можна оплатити використання технологій від Microsoft. Замість того щоб витрачати власні гроші на сервери, бази даних чи дорогий софт. Відповідно зекономлений бюджет можна інвестувати в команду, маркетинг чи розвиток продукту.

Надані кредити можна буде використати для: побудови та масштабування надійної хмарної інфраструктури; зберігання великих масивів даних; інтеграції у свій продукт рішень на базі штучного інтелекту та машинного навчання; тестування розробок і підготовки до виходу на глобальний ринок.

Програма відкрита для стартапів на стадіях від pre-seed до Series A, які відповідають таким умовам: створюють власний IT-продукт, і він є основою бізнесу; є приватною комерційною компанією (не консалтинг, не держава і не криптомайнінг); раніше не залучали інвестицій стадії Series C і вище; за весь час отримали від Azure кредитів на суму менш ніж 350 тис. дол.

Ініціатива з Microsoft реалізується Міністерством цифрової трансформації та Українським фондом стартапів у межах Стратегії цифрового розвитку інновацій України 2030.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI