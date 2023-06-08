Розмаїття хмарних рішень від UCloud під різні завдання 

8 июня 2023 г., 15:49

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Інфраструктура в хмарі – це обчислювальні ресурси дата-центрів, які замовник в тому чи інакшому вигляді орендує у провайдерів. Це дозволяє заощадити кошти на обладнанні, зберігати дані в безпечному сховищі та не перейматись працеспроможністю сервісу, зосереджуючись на основній діяльності підприємства. Популярність хмарної інфраструктури обумовлена поєднанням високої надійності та легкої масштабованості.

Використання хмарних технологій є перспективним кроком для розвитку будь-якої сучасної компанії. Різниця лише в конкретних хмарних рішеннях, що найкраще підходять в залежності від сфери діяльності та завдань бізнесу.

ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ

Цифровізація банківської системи України почала активно розвиватися декілька років тому. Хмарні сервіси є «правою рукою» цього процесу. Хмарна інфраструктура для банків від UCloud – це захищена інформаційна екосистема для роботи з даними, що базується на:

Обладнанні з визначною швидкодією та безперебійністю;

Виділених захищених каналах зв’язку;

Резервному копіюванні за золотим стандартом «3-2-1».

МАРКЕТПЛЕЙСИ

З появою хмарних технологій створювати та організовувати онлайн-магазин стало ще простіше. У хмарній інфраструктурі сайт працює стабільно і швидко, а власник сервісу обмежується мінімальними вкладеннями в ІТ-обладнання. Подбати про якісну роботу торговельного майданчика ніколи не пізно. Хмари – гарне рішення для розміщення інтернет-магазину на будь-якому етапі його роботи, оскільки це надійно, зручно, вигідно.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

З розвитком роздрібна торгівля неминуче стикається з такими проблемами як: застарілість обладнання на якому розміщені бази даних і критичні IT-системи; швидкість масштабування інфраструктури, особливо, в моменти пікових навантажень; зберігання та обробка великої кількості даних.

Хмарна інфраструктура UCloud – кращий варіант, що дозволяє швидко запускати будь-які проєкти, успішно розвивати бізнес і при цьому уникнути капітальних витрат.

АГРОКОМПАНІЇ

Хмарні технології є корисним інструментом також для аграрних компаній, оскільки вони дозволяють збирати, зберігати та обробляти великі обсяги даних, що може допомогти покращити ефективність та продуктивність сільського господарства.

Агросектор має переважно сезонний характер. У розпал агросезону потреба в потужних ресурсах і якісному обладнанні найбільша. Взимку такої гострої потреби немає, і значна частина фізичних серверів не використовується. Саме тому хмарна інфраструктура допомагає агрокомпаніям не витрачати додаткові кошти та апаратне забезпечення, та з легкістю масштабувати інфраструктуру під необхідне навантаження.

DevOps

Хмарні сервіси для DevOps є важливим інструментом розробки, тестування, впровадження та керування програмними продуктами. Використання хмари поліпшує роботу DevOps, дозволяючи автоматизувати процеси, гнучко працювати з різними платформами та інструментами, керувати ресурсами та додатками, що розгортаються в хмарі, з централізованого місця.

БУХГАЛТЕРІЯ

Хмарні сервіси дозволяють бухгалтерам та аналітикам працювати з фінансовою інформацією в режимі онлайн з будь-якої точки світу, що робить процес обліку і звітності значно ефективнішим і зручнішим.

Віртуальні сховища, які використовуються в хмарних сервісах для бухгалтерії онлайн, забезпечені захистом даних на рівні відомих банківських установ, тому перехід є безпечним та надійним.

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