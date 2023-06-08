Україна доєдналася до європейської програми розвитку інфраструктури

8 июня 2023 г., 14:35

«Міністерство цифрової трансформації» повідомляє, що наша країна підписала угоду про приєднання до програми Європейського Союзу «Механізм сполучення Європи» – Connecting Europe Facility (CEF). Це дасть українським компаніям можливість спільно з партнерами в ЄС отримати фінансування проєктів у транспортній, енергетичній та цифровій сферах.

Загальний бюджет програми для країн-учасників до 2027 року – 21 млрд євро (з них на цифрові проєкти – 2 млрд євро). Умови фінансування передбачають, що до 50% покриває програма, а решту – заявник.

Підписання цієї угоди – вагомий крок на шляху інтеграції України до Євросоюзу: відтепер українці зможуть долучатися до проєктів з розвитку безпечної інфраструктури, зокрема гігабітних мереж та 5G. Подати заявку за програмою можуть проєкти, які становлять спільний інтерес, зокрема, для розвитку магістральних мереж, що з’єднують ЄС із третіми країнами.

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