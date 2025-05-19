IBM та Oracle об’єднують зусилля для розвитку агентного АІ у гібридній хмарі

19 мая 2025 г., 15:25

0

Tweet

Компанії IBM та Oracle оголосили про розширення свого багаторічного партнерства, спрямованого на інтеграцію рішень агентного штучного інтелекту та гібридної хмарної інфраструктури. Новий етап співпраці покликаний трансформувати корпоративні процеси, забезпечуючи ефективність та масштабованість за допомогою інтелектуальних агентів.

У межах нової фази співпраці IBM планує в липні 2025 року зробити доступним своє рішення watsonx Orchestrate на Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Це дозволить підприємствам створювати та керувати агентами АІ, які автоматизують складні бізнес-процеси, інтегруючись як з продуктами Oracle, так і з іншими сторонніми додатками та джерелами даних. Зокрема, у сфері управління персоналом агенти зможуть виконувати завдання, такі як відбір кандидатів або аналіз заробітної плати, використовуючи дані, збережені в OCI.

Ця співпраця також передбачає інтеграцію агентів IBM з Oracle AI Agent Studio та генеративними агентами OCI, що створює єдину платформу для управління агентами в різних системах. Такий мультиагентний підхід дозволить підприємствам ефективно координувати роботу агентів, забезпечуючи безперервність процесів та адаптивність до змін.

IBM також планує розгорнути свої агентні рішення на Red Hat OpenShift, що працює на OCI. Це забезпечить клієнтам можливість розгортання агентів у гібридному середовищі, включаючи локальні дата-центри та багатохмарні інфраструктури, що відповідає вимогам безпеки та нормативним стандартам. Такий підхід сприятиме зменшенню витрат на обслуговування інфраструктури та збільшенню її продуктивності.

Для сприяння розвитку агентного АІ IBM запускає програму Agent Connect, яка дозволить партнерам інтегрувати свої агентні рішення в платформу watsonx Orchestrate. Це сприятиме створенню відкритої та масштабованої екосистеми агентів, що працюють у різних середовищах та з різними технологіями. Очікується, що новий формат співпраці значно розширить можливості агентних технологій на ринку.

Представники компаній зазначили, що цей крок покликаний забезпечити гнучкість, масштабованість та інноваційність в управлінні бізнес-процесами. Інтелектуальні агенти на базі рішень IBM та Oracle стануть основою для побудови сучасних агентних підприємств, що здатні швидко адаптуватися до змін у бізнес-середовищі.

Завдяки новому партнерству IBM та Oracle планують створити потужну платформу для автоматизації корпоративних процесів, яка об’єднує можливості гібридної хмари та агентного АІ. Це дозволить клієнтам реалізувати більш комплексні сценарії використання АІ, що охоплюють не лише окремі завдання, а й загальні процеси управління підприємствами.

Очікується, що розширене партнерство сприятиме розвитку нових рішень для автоматизації та оптимізації бізнес-процесів у різних галузях. Компанії впевнені, що завдяки об’єднанню технологій зможуть забезпечити своїм клієнтам надійні та високоефективні рішення для сучасного бізнесу.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD