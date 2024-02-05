АІ допоміг збільшити витрати на хмари в IV кв. до нових максимальних значень - 74 млрд дол.

5 февраля 2024 г., 11:25

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Нові дані Synergy Research Group показують, що в четвертому кварталі витрати підприємств на послуги хмарної інфраструктури в усьому світі склали близько 74 мільярдів доларів, що на понад 12 мільярдів доларів більше, ніж за той же період 2022 року. Тобто у річному обчисленні темпи зростання в четвертому кварталі склали 20%, що помітно вище, ніж у попередні три квартали.



Зокрема, ринок зріс на 5,6 млрд дол. порівняно з IІІ кв. Це, безумовно, найбільше зростання в квартальному вимірі, яке коли-небудь було досягнуто. За рік в цілому ринок збільшився на 19% з 2022 року. Хоча економічні, валютні та політичні перешкоди дещо зменшилися, очевидно, що генеративні технології та послуги AI мали значний вплив, сприяючи подальшому зростанню витрат на хмарні сервіси.



З точки зору конкурентного позиціонування, серед найбільших хмарних провайдерів Google і Microsoft продемонстрували найвищі показники зростання в річному обчисленні. Причому Редмонд збільшив свою частку на світовому ринку майже на два відсоткові пункти порівняно з четвертим кварталом минулого року. Частка Google також зросла. У IV кв. їхні частки на світовому ринку становили 24% та 11% відповідно.



Тим часом лідер ринку Amazon знизив свою частку на світовому ринку до 31%, попри збереження високих двозначних темпів зростання.



У сукупності на трьох лідерів припадає 67% світового ринку.



Серед хмарних провайдерів другого рівня найвищі темпи зростання в річному обчисленні продемонстрували Huawei, China Telecom, Snowflake, MongoDB, Oracle та VMware.



Оскільки більшість великих хмарних провайдерів вже опублікували фіндані за IV кв., за оцінками Synergy, квартальні доходи від послуг хмарної інфраструктури (включаючи IaaS, PaaS та хостингові приватні хмарні сервіси) склали 73,7 млрд дол. А за підсумками всього 2023 року вони досягнуть 270 млрд дол.



Основна частина ринку припадає на публічні IaaS та PaaS сервіси, які зросли на 21% у четвертому кварталі.



Домінування найбільших хмарних провайдерів ще більш помітне у публічній хмарі, де на трійку лідерів припадає 73% ринку.



Географічно ринок хмарних технологій продовжує стрімко зростати в усіх регіонах світу. Якщо вимірювати в місцевих валютах, то найбільше зростання спостерігається в регіоні АТР, де Індія, Китай, Австралія та Японія зростають на 20% і більше з року в рік. США залишається найбільшим хмарним ринком, який за своїми масштабами перевершує весь регіон АТР. У IV кв. американський ринок виріс на 16%.



Враховуючи покращення ринкових умов та величезний ажіотаж навколо генеративного AI, Synergy прогнозувала збільшення темпів зростання хмарних технологій у четвертому кварталі, але фактичне зростання виявилося навіть вищим, ніж очікувалося.



Аналітики відзначають, що хмарні технології - це величезний ринок, і потрібно багато зусиль, щоб зрушити його з мертвої точки, але штучний інтелект зробив саме це. Забігаючи наперед, закон великих чисел означає, що ринок хмарних технологій ніколи не повернеться до темпів зростання, які спостерігалися до 2022 року, але Synergy прогнозує, що зараз темпи зростання стабілізуються, що призведе до величезного щорічного збільшення витрат на хмарні технології.



Експерти Synergy очікує, що річний обсяг хмарного ринку незабаром досягне позначки в 500 мільярдів доларів.

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