Samsung не відмовиться від чипів Qualcomm Snapdragon, але й подовжує розробку Exynos

5 февраля 2024 г., 13:45

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Під час телефонної конференції щодо підсумків кварталу Qualcomm президент та генеральний директор компанії Кріштіано Амон (Cristiano Amon) зазначив дещо про успішний запуск мобільної платформи Snapdragon 8 Gen 3.



Амон підкреслив, що Samsung нещодавно випустила лінійку Galaxy S24 Ultra, в якій використовується спеціальне рішення Snapdragon 8 Gen 3 «For Galaxy».



Галузеві оглядачі продовжують ставити під сумнів залежність Samsung від сторонніх процесорних рішень (включаючи MediaTek Dimensity), попри те, що має доступ до безлічі «цікавих» власних технологій. Флагманський чип корейського виробника Exynos 2400 використовується в лінійці Galaxy S24 Plus, але пристрої, оснащені Qualcomm Snapdragon, пропонують кращу продуктивність і ефективність.



«Ми також оголошуємо, що продовжили багаторічну угоду з Samsung щодо платформ Snapdragon для флагманських смартфонів Galaxy, починаючи з 2024 року», зазначив Кріштіано Амон.



Таким чином можна очікувати, що Samsung Galaxy S25 отримає спеціально адаптований Snapdragon 8 Gen 4, а модель Galaxy S26 - відповідно Snapdragon 8 Gen 5.



Але як пишуть Sammobile, компанія Samsung розробляє власний «чип мрії» для серії Galaxy S25, і, як повідомляється, він базується на 3 нм техпроцесі Samsung Foundry другого покоління. За деякими даними, у процесорах Exynos наступного року використовуються ядро Arm Cortex-X5, п’ять ядер процесора Cortex-A720, чотири Cortex-A530 і графічний процесор Xclipse 950. Чи зможе він зрівнятися з процесорним ядром Snapdragon 8 Gen 4 Oryon за продуктивністю та ефективністю, ще належить з’ясувати. Цей чип Exynos також стане своєрідним лакмусовим папірцем для 3 нм техпроцесу Samsung Foundry.

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