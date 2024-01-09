Група компаній «Нова пошта» змінює назву аби підкреслити розширення сфери діяльності

9 января 2024 г., 17:25

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Компанія «Нова пошта», що відома широкому загалу в першу чергу як логістичний оператор, працює на ринку України з 2001 року, постійно розширюючи сферу діяльності. Зокрема до групи входить фінансова NovaPay, IT-компанія Nova Digital, міжнародна логістична Nova Global. Тому було прийняте рішення змінити назву групи на Nova, аби підкреслити цей факт.

Наразі група Nova складається з таких компаній:

«Нова пошта» в Україні – доставляє документи, посилки, великі вантажі, а також надає послуги фрахтових перевезень та фулфілменту. Має найдоступнішу мережу для клієнтів: 11,4 тис. відділень та 15,5 тис. поштоматів по всій країні.

Nova Post Europe – компанія, яка надає повний спектр логістичних послуг як для приватних осіб, так і для бізнес-клієнтів. Вона забезпечує доставлення документів, посилок і вантажів по Європі, а також між ЄС та Україною. Компанія вже відкрила свої представництва в 11 країнах: Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина та Італія. Наразі оператор має 35 тис. точок сервісу, з яких 83 – власні відділення.

NovaPay – небанківська фінансова установа, яка розвиває власну міжнародну платіжну систему та надає фінансові послуги приватним клієнтам та бізнесу. NovaPay обслуговує 2,6 млн транзакцій на добу. Повноправний учасник міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard. Компанія має сертифікат про відповідність міжнародному стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток PCI DSS. У кінці 2023 року компанія випустила застосунок для відкриття клієнтами розрахункових рахунків.

Nova Global – компанія, основний фокус якої зосереджений на глобальному ринку електронної комерції та співпраці з міжнародними маркетплейсами. З Nova Global будь-які інтернет-магазини у країнах Північної та Південної Америки, в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також Великобританії стають доступними для українського споживача з доставкою товарів «Новою поштою». Для українського середнього та малого бізнесу послуги компанії – це можливість виходити на нові ринки й розвивати експорт своїх товарів до інших частин світу.

Supernova Airlines забезпечує швидке доставляння своїм клієнтам із будь-якої точки світу. Компанія вже зробила десятки рейсів між країнами Європи. Невдовзі почне трансконтинентальні польоти вантажними літаками.

ІТ-компанія Nova Digital – це виробник веб-додатків та програмного забезпечення для архітектур будь-якої складності та навантаженості. Зокрема вона розроблює та обслуговує програмні продукти, які опрацьовують 30 тис. операцій в секунду. Створені нею рішення обслуговують 32 млн приватних та бізнес-користувачів «Нової пошти».

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