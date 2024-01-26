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Apple вперше в історії вийшла на перше місце на китайському ринку смартфонів

26 января 2024 г., 15:35
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У «Дії» вже більше 20 мільйонів користувачів

IDC зазначає, що зміна влади, яку ми спостерігали на світовій арені, відбулася і в Китаї, найбільшому ринку смартфонів у світі. Apple вперше стала провідною компанією-виробником смартфонів у Китаї з рекордно високою часткою ринку в 17,3% у 2023 році.

За попередніми даними IDC торік продажі смартфонів у Китаї склали 271,3 мільйона одиниць, що на 5% менше, ніж у 2022 р. Це найнижчий показник за останнє десятиліття, що пояснюється повільним відновленням економіки та слабкими споживчими настроями.

Хоча китайський ринок смартфонів залишається складним, він рухається до відновлення: у четвертому кварталі 2023 року він продемонстрував зростання на 1,2% у річному обчисленні при поставках 73,6 мільйона одиниць. Це знаменує собою кінець десяти кварталів поспіль падіння в річному обчисленні. Споживачі з високою купівельною спроможністю з великих міст були ключовими драйверами, що стимулювали попит на флагманські продукти. Тим часом попит на пристрої низького і середнього класу залишався слабким, що перешкоджало загальному зростанню ринку, оскільки на них припадає більше половини ринку смартфонів у Китаї.

У «Дії» вже більше 20 мільйонів користувачів


«Сходження Apple на перше місце в 2023 році, особливо в світлі відновлення конкуренції з боку Huawei та м’яких споживчих настроїв, знаменує собою величезний успіх для Купертино, - зазначив Артур Го (Arthur Guo), старший аналітик відділу досліджень клієнтських систем IDC в Китаї. - Apple досягла цього завдяки своєчасним ціновим акціям у своїх каналах, які стимулювали попит. Тим часом Honor утримав позицію №2 завдяки покращенню партнерських відносин з каналами збуту та добре продуманій продуктовій стратегії, захопивши верхній ціновий сегмент завдяки успішній лінійці складних смартфонів та нижній і середній ціновий сегмент завдяки кільком популярним моделям».

«Однією з ключових подій, яку ми не повинні пропустити в четвертому кварталі 2023 року, стало повернення Huawei в Топ-5 рейтингу після більш ніж двох років, - відзначив Вілл Вонг (Will Wong), старший менеджер з досліджень клієнтських пристроїв в IDC в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. - Це лише посилить конкуренцію, оскільки жоден виробник не захоче втратити позицію в Топ-5 на найбільшому у світі ринку смартфонів».

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