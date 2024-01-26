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У «Дії» вже більше 20 мільйонів користувачів

26 января 2024 г., 13:35

Мінцифри повідомило, що найзручніший у світі застосунок перетнув позначку у 20 мільйонів унікальних користувачів.

«Дія - народний продукт. Це електронні документи, щоб пропустили на блокпосту і на пошті видали посилку, це заявка на єВідновлення будинку після обстрілу, це військові облігації, щоб підтримати державу, це можливість перереєструвати авто, доручити його іншому водію і сплатити судовий штраф», зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

А ще «Дія» - це можливість сплатити податки, отримати довідки і подивитись телебачення або послухати радіо.

«Дія» - це вже не застосунок, це вже ціла попкультура, бренд і загальна назва», наголосив Михайло Федоров.

З початку повномасштабного вторгнення «Дія» стала надією і цифровим фундаментом держави. Зараз у застосунку 30+ сервісів та 14 документів.

«Дякую, що залишаєтесь з нами. Разом розбудовуємо найзручнішу цифрову державу і стаємо прикладом для інших країн», резюмував міністр.

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