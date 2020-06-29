Ноутбук ASUS Zephyrus G14 обойдется в 41199 грн

29 июня 2020 г., 16:35

0

Tweet

Компания ASUS сообщила о старте продаж в Украине игрового ноутбука Zephyrus G14, сочетающего в себе высокую производительность и ультратонкий 14-дюймовый форм-фактор.

При толщине корпуса Zephyrus G14 менее 20 мм, конфигурация включает новейший процессор AMD Ryzen 4000 на базе микроархитектуры Zen 2 с использованием 7-мм техпроцесса и видеокарту игрового класса вплоть до NVIDIA GeForce RTX 2060.

Новинка оснащена дисплеем с сертификацией PANTONE Validated, в котором также поддерживается технологии адаптивной синхронизации, поэтому данный ноутбук будет интересен как геймерам, так и профессиональным пользователям, работающим с графикой и видео.

Для Zephyrus G14 заявлено до 10 часов автономной работы, причем ноутбук может заряжаться через порт USB Type-C с помощью совместимого адаптера питания.

Доступны варианты дизайна ноутбука лунный белый (Moonlight White) и матовый серый (Eclipse Gray). Интересной особенностью модели является опциональная матричная подсветка AniMe Matrix, которая позволяет выводить на внешнюю сторону крышки разнообразную графику, анимацию и другие визуальные эффекты с помощью тысячи встроенных мини-светодиодов.

Компьютер без матричной подсветки имеет толщину 17,9 мм и весит 1,6 кг. Корпус из магниево-алюминиевого сплава имеет специальное покрытие, на котором не остаются отпечатки пальцев, а алюминиевая крышка — характерный матричный рисунок из 6536 отверстий, созданный на наружной панели с помощью фрезерного станка с ЧПУ.

Опциональный матричный дисплей AniMe устанавливается с наружной стороны крышки. В этом гибко настраиваемом дисплее используются 1215 мини-светодиодов, каждый из которых излучает белый свет и поддерживает 256 уровней яркости. С помощью подсветки пользователи могут выводить на крышку ноутбука GIF-анимацию и другую графику (стандартную и собственную), а также текстовые сообщения с помощью различных шрифтов. Вывод изображения может синхронизироваться с музыкой и другим звуковым сопровождением.

В Украине уже доступна конфигурация Zephyrus G14 (GA401II-BM179T) с процессором AMD Ryzen 7 4800HS, видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, ОЗУ 8 ГБ и SSD 512 ГБ, выполненная в лунном белом цвете и оборудованная матричной подсветкой AniMe Matrix. Ее цена составляет 41199 грн. Другие конфигурации ноутбука ожидаются уже в скором времени по цене от 31099 грн.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации