Intel Xeon Scalable 3 ускорит развертывание систем для ИИ и аналитики

30 июня 2020 г., 9:35

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Компания Intel представила масштабируемое семейство процессоров Intel Xeon 3-го поколения и дополнения к портфелю аппаратного и программного обеспечения для искусственного интеллекта, позволяющие клиентам ускорить разработку и использование ИИ, а также аналитических рабочих нагрузок, выполняемых в центрах обработки данных, сетях и на краевых устройствах.



Как отмечается, новые Intel Xeon Scalable 3-го поколения делают возможным более широкое развертывание систем искусственного интеллекта на процессорах общего назначения для приложений, включающих классификацию изображений, механизмы рекомендаций, распознавание речи и моделирование естественных языков.



«Способность быстро развертывать ИИ и аналитику данных крайне важна для современного бизнеса. Мы продолжаем работать над улучшением встроенного ускорения искусственного интеллекта и оптимизацией программного обеспечения процессора, на базе которого работают мировые центры обработки данных и краевые решения, а также над созданием улучшенной кремниевой основы, позволяющей высвободить весь потенциал данных», — заявила Лиза Спелман, корпоративный вице-президент и генеральный директор Intel, Xeon and Memory Group.



Технологии искусственного интеллекта и анализа данных открывают новые возможности для заказчиков из самых разных отраслей, в том числе из сектора финансовых услуг, отрасли здравоохранения, промышленного производства, телекоммуникационной индустрии и транспорта. По прогнозам IDC, к 2021 году 75% корпоративных приложений будут использовать ИИ. К 2025 году, согласно оценкам, примерно 25% всех данных будут генерироваться в реальном времени, при этом различные устройства IoT будут отвечать за 9% этого объема.



Intel продолжает наращивать инвестиции во встроенные технологии для ускорения ИИ в новом масштабируемом семействе процессоров Intel Xeon 3-го поколения и добавила поддержку чисел с плавающей запятой формата bfloat16 в технологию Intel DL Boost, чтобы улучшить производительность обучения нейронных сетей и построения логических выводов. bfloat16 — это компактный цифровой формат, который использует половину битов, как и современный формат FP32, но при этом достигает сопоставимой точности модели с минимальными изменениями программного обеспечения (если таковые требуются). Добавление поддержки bfloat16 ускоряет обучение ИИ и построение логических выводов на процессорах. Оптимизированные для Intel дистрибутивы bfloat16 поддерживаются в ведущих фреймворках глубокого обучения, в том числе в TensorFlow и Pytorch. Они доступны в инструментах Intel AI Analytics для ускорения глубокого обучения и вычислений. Также Intel внедрила оптимизацию bfloat16 в свой инструментарий OpenVINO и среду ONNX Runtime для облегчения логических построений.



Процессоры Intel Xeon Scalable 3-го поколения (под кодовым названием «Cooper Lake») являются дальнейшим развитием 4- и 8-сокетных решений Intel. Процессор предназначен для выполнения рабочих нагрузок глубокого обучения, для работы в высокоплотных окружениях виртуальных машин, для запуска баз данных в оперативной памяти, критически важных приложений, а также для аналитических нагрузок. Клиенты, обновляющие устаревающие инфраструктуры, могут рассчитывать на средний ожидаемый прирост производительности в 1,9 раза в популярных рабочих нагрузках и до 2,2 раз больше ВМ по сравнению с 4-сокетными эквивалентами платформы пятилетней давности.



В рамках анонса платформы Intel Xeon Scalable 3-го поколения корпорация Intel также представила энергонезависимую память Intel Optane серии 200, благодаря чему заказчики могут получить до 4,5 Тб памяти на сокет для запуска ресурсоемких рабочих нагрузок, требующих переработки большого количества данных, например, для запуска баз данных в оперативной памяти, виртуализации с плотным размещением виртуальных сред (dense virtualization), аналитических задач и высокопроизводительных вычислений.



Отмечается, что семейство процессоров Intel Xeon 3-го поколения уже поставляются заказчикам. Facebook например, объявила, что эти чипы являются основой для новейших серверов Open Compute Platform. Поставщики облачных услуг, включая Alibaba, Baidu и Tencent, объявили о планах применения следующего поколения процессоров.

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