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Salesforce Anywhere внедрит чат и групповую работу непосредственно в платформу CRM

29 июня 2020 г., 15:36
Salesforce Anywhere внедрит чат и групповую работу непосредственно в платформу CRM

Вчера на виртуальной конференции TrailheaDX, было анонсировано приложение Salesforce Anywhere, которое помогает каждому пользователю Salesforce сотрудничать с командами, оставаться продуктивным в своем рабочем процессе и получать информацию о своих клиентах отовсюду с помощью чата, предупреждений, комментариев и видео, встроенных непосредственно в CRM-систему Salesforce.

В отличие от средств коммуникаций общего назначения, таких как Slack, Anywhere по словам вице-президента по продуктам Salesforce, Майкла Мачадо (Michael Machado), ориентировано на обмен данными Salesforce.

Компания открыла подписку на участие в тестировании Salesforce Anywhere. Начиная со следующего месяца бесплатно опробовать бета-версию приложения смогут пользователи на десктопах (Lightning Experience) и мобильных устройствах.

Общедоступным новый инструмент должен стать в IV квартале 2020 г. Окончательная ценовая политика в отношении Salesforce Anywhere пока не определена, но известно, что некоторые из сервисов приложения будут подключаться дополнительно.


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