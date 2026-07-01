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ASUS ROG Strix XG129C - новий 12,3-дюймовий сенсорний дисплей для моніторингу системи

1 июля 2026 г., 16:35
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ASUS ROG Strix XG129C - новий 12,3-дюймовий сенсорний дисплей для моніторингу системи

Компанія ASUS офіційно анонсувала випуск ROG Strix XG129C - компактного додаткового дисплея, розробленого для виведення показників системи, керування стрімінгом та швидкого доступу до програм. Новинка вже надійшла у продаж на ринках Німеччини, Австрії та Швейцарії за рекомендованою ціною 240 євро.

ROG Strix XG129C оснащений 12,3-дюймовою IPS-панеллю з роздільною здатністю 1920×720 та співвідношенням сторін 24:9. У ASUS зазначають, що такий формат забезпечує більше вертикального простору порівняно з деякими портативними екранами зі співвідношенням 32:9.

Дисплей підтримує 10-точкове сенсорне введення, має частоту оновлення 75 Гц, яскравість 300 кд/м² та типовий коефіцієнт контрастності 1200:1. Заявлене колірне охоплення становить 125% простору sRGB та 90% DCI-P3.

У комплект постачання монітора входить річна підписка на утиліту AIDA64 Extreme. Окрім цього, ASUS інтегрувала два фірмові інтерфейси ROG SensorPanel, які перетворюють пристрій на панель моніторингу апаратного забезпечення ПК у реальному часі.

ROG Strix XG129C підтримує передачу відеосигналу, живлення та сенсорних даних через один кабель USB-C. Другий порт USB-C має підтримку швидкої зарядки Power Delivery потужністю 20 Вт. Для ширшої сумісності з різними пристроями також передбачено роз'єм HDMI 1.2.

Товщина самої панелі становить 6,3 мм. Монітор комплектується регульованою підставкою та стандартним 1/4-дюймовим гніздом для штатива, що дозволяє розмістити дисплей безпосередньо під основним монітором або закріпити його окремо.

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