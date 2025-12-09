Німеччина виділяє додаткові 100 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

9 декабря 2025 г., 10:25

0

Tweet

Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини (BMWE) через німецький банк розвитку KfW надасть додаткові 100 мільйонів євро для відновлення української енергетичної інфраструктури після російських масованих атак. Ці кошти будуть спрямовані до Фонду підтримки енергетики України.



Таким чином, до кінця 2025 року загальний внесок Німеччини до Фонду сягне 550 мільйонів євро, що робить її найбільшим донором Фонду.



Як зазначив заступник міністра енергетики України Роман Андарак, підтримка від Німеччини є критично важливою для стійкості української енергосистеми в умовах постійних ворожих атак.



«Ми щиро вдячні Німеччині за лідерство у підтримці нашого енергосектору. Додаткові 100 мільйонів євро – це дуже суттєвий внесок. Завдяки цим коштам енергетичні компанії зможуть оперативно закупити необхідне обладнання для відновлення пошкоджених об’єктів. Прозорість використання коштів залишається нашим пріоритетом у співпраці з партнерами», – наголосив Роман Андарак.



Федеральна міністерка економіки Катеріна Райхе підкреслила, що українська енергетика стала ще однією лінією фронту, і Німеччина не залишить українців сам на сам із цією проблемою.



«Наші додаткові 100 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України – це чітка відповідь: ми не залишимо український народ. Захист енергопостачання означає захист людей – ось у чому вся суть».



Загалом з лютого 2022 року зобов’язання партнерів щодо внесків до Фонду підтримки енергетики України складають понад 1,75 мільярда євро.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI