25 октября 2022 г., 15:45

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Звідки беруться технічні завдання серверних тендерів?

Як казав Лазар Каганович (той ще чорт, але ж саме йому належать ці слова) – «кожна аварія має ім'я, прізвище та посаду».

За переважною більшістю тендерів, що проводяться, стоїть одне з двох: умисел або дурість. З першим зрозуміло. Системним корупціонерам не заважають САП, НАЗК, НАБУ та інші органи нагляду. З другим можна і треба боротися – за замовників, які так чинять не зі зла. Їм сказали купити сервер – вони думають, що купувати сервери те саме, що купувати каструлі чи мангали для шашлику. Багатьом невтямки, що купівлі сервера передує аналіз навантажень, і що шукати треба не вітрину з широкою пропозицією, а консультанта, який виставить цільові орієнтири для пошуку.

Від невідповідності серверів цільовим завданням всім погано – і замовникам (сервери не виправдовують витрати) і постачальникам (тінь завжди впаде і на них).

Допоможіть сумлінним замовникам:

Завжди обговорюйте цільове призначення сервера;

Ніколи не починайте з бренду серверів чи компонентів;

Завжди беріть до уваги обставини та доступний бюджет;

Ніколи не пропонуйте замовнику самому вибрати або сконфігурувати сервер;

Завжди нагадуйте замовникам, що доступність заліза на ринку впливає на рішення: краще горобець в руці, ніж лелека в небі;

Ніколи не кажіть фразу «чого бажаєте?» – інакше все життя доведеться працювати офіціантом.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада