Навыки работы с гибридными облаками пользуются повышенным спросом на рынке труда

6 июля 2021 г., 10:25

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Компания Denodo представила свое четвертое ежегодное исследование, посвященное использованию облаков. В опросе приняли участие 150 бизнес-руководителей и ИТ-специалистов из компаний, работающих в различных отраслях.

По свидетельству респондентов, наиболее предпочтительный сейчас вариант – гибридные облака: его используют в 35% организаций по всему миру. Широко применяются и частные облака: в них выполняются 24% всех рабочих нагрузок. Предпочтение публичным облакам, как и годом ранее, отдают 16% организаций. Примерно в каждой десятой компании (9%) используются мультиоблачные решения.

Хотя количество организаций, пользующихся облаками, осталось практически без изменений, доля компаний, которые выполняют в облаке сложные рабочие нагрузки, выросла на четверть. Если в 2020 г. таких было 15,48%, то в 2021 г. – уже 19,59%.

Для компаний по-прежнему большое значение имеют вопросы информационной безопасности и нехватки нужных навыков и компетенций. Однако, судя по статистике, в коммерческих предприятиях за последнее время стали более уверенно переносить в облака важные рабочие нагрузки и в целом активнее осваивать облачные сервисы.

Среди провайдеров львиной долей рынка, как и в предыдущие годы, владеют AWS и Azure – в совокупности этим операторам принадлежит 65% общего объема рынка. Однако их догоняет Google Cloud Platform.

Значительная доля организаций сейчас делает первые шаги на пути перехода в облако. При этом пользуются популярностью торговые площадки соответствующей направленности. Почти половина (45%) компаний пользуется ими, поскольку такие площадки предлагают скидки, в том числе на начальные инвестиции, и помогают уменьшать риски. Среди подобных поощрений клиентов больше всего привлекает схема оплаты по мере использования: ее выбрали 35% организаций. Далее следуют возможности самообслуживания (25%), позволяющие минимизировать зависимость от ИТ-служб, а также легкость приобретения (14%). Кроме того, для 6% опрошенных фактором мотивации перехода в облако стала возможность избежать долгосрочных обязательств.

Облака в компаниях применяют в различных сценариях, но самые популярные среди них – решение задач аналитики, расширение инфраструктурных возможностей, а также задачи искусственного интеллекта и машинного обучения. Последние наряду с обработкой потоков данных быстро набирают популярность. Соответствующие технологии в компаниях применяются на повседневной основе: масштаб их использования в последнее время растет на 50-100% ежегодно. Около половины участников пользуются несколькими облачными решениями для интеграции данных. Наиболее популярные среди них – озера данных, ETL-конвейеры, хранилища данных и платформы объектного хранения.

Благодаря все более активному освоению облаков организации повышают степень автоматизации применяемых ими ИТ-процессов, они становятся более гибкими за счет широкого применения микросервисов и контейнеров. Половина опрошенных сообщили, что пользуются Docker для нужд автоматизации и обеспечения переносимости нагрузок. Стабильно растут масштабы внедрения решения для оркестрации контейнеров Kubernetes, так как оно значительно упрощает управление сотнями и тысячами микросервисов, функционирующими в локальных средах и различных облаках.

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