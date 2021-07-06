HP представила свой самый легкий ноутбук для консьюмеров

6 июля 2021 г., 9:25

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Компания HP Inc. Анонсировала выход своего самого легкого ноутбука потребительского класса – HP Pavilion Aero 13. Устройство имеет массу менее одного килограмма.



Согласно результатам исследований производителя, примерно 45% всего времени компьютеры используются вне дома для выполнения самых разных задач, при этом 25% времени приходится на просмотр потокового видео, и еще 11% выпадает на их использование в качестве помощников в учебе или в работе.



«Современные потребители нуждаются в мощных и невероятно легких устройствах, которые бы соответствовали их мобильному образу жизни, – отметила Жозефина Тан (Josephine Tan), глобальный руководитель и генеральный менеджер подразделения потребительских персональных систем в HP Inc. – HP Pavilion Aero 13 отличается великолепным внешним видом, присущим моделям премиум-класса Spectre и ENVY. Таким образом, еще больше пользователей смогут оценить лучший дизайн и высокую производительность компьютеров HP».



Как отмечается, Pavilion Aero 13 – это первый ноутбук в линейке Pavilion с корпусом, который полностью выполнен из алюминиево-магниевого сплава и с узкой рамкой по всем четырем сторонам экрана, что придает ему дополнительную прочность и премиальный внешний вид. Доступный в нежно-розовом (Pale Rose Gold), золотом (Warm Gold), белом (Ceramic White) и серебристом (Natural Silver) цветах, это первый ноутбук Pavilion с соотношением экрана к корпусу 90%, благодаря чему просмотр контента становится еще более удобным.



Предполагается, что Pavilion Aero 13 будет поддерживать операционную систему Windows 11, ожидаемую во второй половине года, и будет оснащен последним мобильным процессором AMD Ryzen 7 5800U и графикой AMD Radeon для еще лучшей отзывчивости при работе или просмотре веб-страниц, а также качественной детализации динамичных сцен при просмотре фильмов. За счет поддержки Wi-Fi 6 ноутбук обеспечивает быстрое беспроводное подключение к сети, а благодаря тому, что время автономной работы ноутбука достигает 10,5 часов, пользователи смогут использовать его как дома, так и в дороге.

Pavilion Aero 13 стал первым ноутбуком HP с диагональю 13,3 дюйма, соотношением сторон 16:10 и разрешением 2,5k. Кроме того, у модели увеличено на 10% пространство просмотра по вертикали, чем при традиционном соотношении сторон 16:9, – это позволяет видеть на экране еще больше изображений и текста. Теперь возможно работать с ноутбуком на солнце благодаря высокой яркости экрана в 400 нит и наслаждаться живыми и насыщенными изображениями при серфинге в интернете или просмотре потокового видео за счет поддержки всего цветового пространства sRGB.

На рынке США Pavilion Aero 13 будет предлагаться по цене от 749 долл.

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