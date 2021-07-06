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«Датагруп» обеспечил качественным доступом в интернет сеть АЗС Sunoil

6 июля 2021 г., 11:05
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«Датагруп» обеспечил качественным доступом в интернет сеть АЗС Sunoil

Оператор связи «Датагруп» реализовал проект построения единой корпоративной сети для национальной сети АЗС Sunoil, которая в настоящее время представлена в Киевской, Сумской, Одесской, Закарпатской, Днепропетровской, Хмельницкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях Украины. В рамках проекта специалисты «Датагруп» в течение трех месяцев подключили к скоростному интернету 124 АЗС Sunoil.

«Для нас это далеко не первый проект подключению больше сотни точек доступа к сети Интернет в разных регионах Украины с использованием различных технологий: наземных каналов, радио и спутника. Для клиента важно, что все услуги поступают из одних рук с соблюдением высоких стандартов для всех точек подключения. Речь идет о доступе к интернету в любом уголке страны, о едином уровне SLA и гарантии быстрого реагирования на неисправности, а также об оперативном их устранении», – комментирует Ирина Близнюк, директор департамента корпоративных продаж «Датагруп». – Раньше у клиента были разные провайдеры с негарантированными SLA, что непосредственно влияло на операционную деятельность сети АЗС».

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