Надії на 2023-й!

До завершення 2022-го залишаються лічені години.
Але для мене, як можливо й для багатьох, цей рік зупинився 24 лютого, з ранку того дня розпочався зовсім інший вимір часу зі своїми ознаками.
От і зараз, ця новорічна колонка готується під вибухи ракетного обстрілу.
Ворог намагається знищити нас або хоча б залякати, відвернути від того, до чого ми звикли… Але це в нього не вийде.
Традиційно у передноворічний день хочу звернутися з вдячністю.
Перш за все дякуємо ЗСУ, які дають шанс для всіх нас не тільки продовжувати працювати, але й жити!
Дякую нашим читачам, які находили можливість та час, навіть у непростих умовах, заходити на наші сторінки.
Дякую нашим партнерам, які продовжували розвивати бізнес в Україні навіть під час війни.
Дякую всім, хто сьогодні працює та стоїть за Україну!
Бажаю всім нам мирного неба та сил вистояти й здолати ворога!
Нехай 2023 стане роком перемоги!
З Новим роком!
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
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