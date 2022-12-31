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Михайло Лаптєв

Надії на 2023-й!

31 декабря 2022 г., 19:20

До завершення 2022-го залишаються лічені години.

Але для мене, як можливо й для багатьох, цей рік зупинився 24 лютого, з ранку того дня розпочався зовсім інший вимір часу зі своїми ознаками.

От і зараз, ця новорічна колонка готується під вибухи ракетного обстрілу.

Ворог намагається знищити нас або хоча б залякати, відвернути від того, до чого ми звикли… Але це в нього не вийде.

Традиційно у передноворічний день хочу звернутися з вдячністю.

Перш за все дякуємо ЗСУ, які дають шанс для всіх нас не тільки продовжувати працювати, але й жити!

Дякую нашим читачам, які находили можливість та час, навіть у непростих умовах, заходити на наші сторінки.

Дякую нашим партнерам, які продовжували розвивати бізнес в Україні навіть під час війни.

Дякую всім, хто сьогодні працює та стоїть за Україну!

Бажаю всім нам мирного неба та сил вистояти й здолати ворога!

Нехай 2023 стане роком перемоги!

З Новим роком!

Слава ЗСУ!
Слава Україні!

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