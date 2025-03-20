20 марта 2025 г., 17:55

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DeepSeek схоже набуває в Китаї статусу «національного скарбу». З усіма наслідками, що випливають з цього. За даними джерел, керівництво компанії заборонило деяким співробітникам, які беруть участь у розробці AI, вільно виїжджати за кордон, а уряд провінції Чжецзян, де розташована штаб-квартира материнської компанії DeepSeek, почав перевіряти потенційних інвесторів перед особистими зустрічами з керівництвом.

Для контролю над пересуваннями DeepSeek і хедж-фонд High-Flyer Capital Management зажадали від деяких співробітників здати паспорти, пояснивши це тим, що їхня робота пов'язана з конфіденційною інформацією, яка може становити комерційну або навіть державну таємницю.

З січня генеральний директор DeepSeek Лян Веньфен був запрошений на дві зустрічі з вищим керівництвом Китаю – з головою Сі Цзіньпіном і прем'єром Лі Цяном. Зазвичай на такі зустрічі запрошують тільки керівників найбільших компаній Китаю.

До речі, DeepSeek, можливо, піонери і в цьому. Ми ж пам'ятаємо, що китайська політика улюбленців не має. Наприклад, політика посилення контролю за IPO компаній кілька років тому була спровокована конкретною поведінкою Джека Ма, але зрештою прилетіло всім. З огляду на те, що та ж Alibaba за останні місяці також представила кілька хороших моделей, можливо, подібний контроль прилетить і до них.

«Національний скарб»

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