На тайванські компанії зараз припадає близько 90% світового виробництва серверних материнських плат

20 декабря 2022 г., 11:15

0

Tweet

Геополітична напруженість зростає в міру ескалації торгового конфлікту між США і Китаєм, і в результаті глобальний ланцюжок поставок сегмента серверів зазнав помітних змін. Що стосується виробництва серверних материнських плат L6, то перша помітна хвиля переміщення з початку торговельної суперечки в 2018 році була пов'язана з перенесенням серверних ODM-виробників своїх виробничих ліній з материкового Китаю на Тайвань. Потім, у зв'язку з будівництвом центрів обробки даних по всьому Азійсько-тихоокеанський регіону та потребою ODM у збільшенні ліній STM, країни Південно-Східної Азії, такі як Малайзія та Таїланд, також стали розглядатися для розширення потужностей. Нещодавно торговельна суперечка набула чергового значного розмаху, коли Міністерство торгівлі США продовжило розширювати правила експорту напівпровідникових технологій. У зв'язку з цим деякі американські провайдери хмарних сервісів (Cloud Service Provaders, CSP) проводять внутрішні дискусії щодо розміщення ліній з виробництва серверів за межами Тайваню в якості запобіжного заходу. Таким чином, в довгостроковій перспективі TrendForce вважає, що основні частини ланцюжка поставок серверів в кінцевому підсумку перемістяться в Південно-Східну Азію і Північну і Південну Америку.



Згідно з дослідженням TrendForce, на частку тайванських ODM зараз припадає близько 90% світового виробництва серверних материнських плат. Що стосується серверних материнських плат L6, то частки світового виробництва Тайваню та Південно-Східної Азії цього року також дещо зросли, тоді як частка континентального Китаю скоротилася приблизно на 6,2 відсоткових пункти. Щоб задовольнити попит американських клієнтів, ODM збільшують обсяги виробництва на своїх підприємствах на Тайвані та розширюють існуючі майданчики зі складання серверів, включно з виробництвом материнських плат. Наприклад, Inventec додасть три нові лінії з виробництва материнських плат біля свого складального майданчика в Мексиці. Wistron (до складу якої входить Wiywnn) також планує створити виробничу базу в Малайзії на початку наступного року, щоб мати певні зарезервовані виробничі потужності, які можуть бути негайно розгорнуті в будь-якій ситуації. Аналогічно, інші великі ODM, такі як Foxconn і Quanta, додали нові виробничі потужності в США, Мексиці, В'єтнамі і Таїланді, щоб мати можливість підтримувати гнучкість виробництва.



На додаток до цих останніх подій, TrendForce особливо відзначає, що зусилля по переміщенню, що відбуваються по всьому ланцюжку поставок серверів, як очікується, призведуть до набагато більших змін в майбутньому. Що стосується попиту, то найбільші північноамериканські CSP, такі як Google, AWS, Meta і Microsoft, не тільки перенесли більшість ліній з виробництва серверів L6 своїх ODM-партнерів на Тайвань, а й планують створити виробничі потужності в Південно-Східній Азії з метою подальшої мінімізації геополітичних ризиків. Крім того, їхні ODM-партнери розпочали будівництво "буферних ліній" (або резервних виробничих ліній) у місцях уздовж американо-мексиканського кордону. З іншого боку, ці ж CSP також дозволили їх ODM-партнерам підтримувати існуючі плани виробництва серверів, розгорнутих в регіонах за межами Північної Америки, і підтримувати деякі виробничі лінії в континентальному Китаї в робочому стані.



Крім того, TrendForce звертає увагу на "фрагментацію" як на нову модель в управлінні ланцюжком поставок серверів. Наприклад, Microsoft і AWS ще більше сегментували процес виробництва серверів, який раніше був спрощений, оскільки він повністю виконувався ODM. У майбутньому завдання зі складання серверного проєкту буде покладено не лише на ODM-партнера, але й на системного інтегратора. Знову ж таки, метою залучення системного інтегратора є підвищення стабільності ланцюжка поставок і хеджування ризику дефіциту, викликаного геополітичною кризою.



На закінчення, TrendForce вважає, що частки Китаю і Тайваню в лініях з виробництва серверів L6 будуть скорочуватися в довгостроковій перспективі. Натомість ці виробничі лінії будуть більш географічно розосереджені і більш регіоналізовані з точки зору роботи. Такий розвиток подій дозволить клієнтам ефективно розподіляти ризики та задовольняти специфічні місцеві потреби. Крім того, переміщення ліній виробництва серверів може виявитися недостатнім, і може знадобитися відповідна зміна джерел постачання компонентів і матеріалів. Тому TrendForce не виключає, що переміщення може відбуватися і на більш високих рівнях ланцюжка поставок.

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт