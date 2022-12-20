Число користувачів SpaceX Starlink вже більше 1 мільйона

20 декабря 2022 г., 9:45

Як повідомляє видання Datacenter Dynamics, компанія SpaceX офіційно заявила про те, що кількість активних користувачів її сервісу супутникового інтернету Starlink вже перевищила позначку в 1 мільйон.

Нагадаємо, ще у травні цього року показник був на рівні 400 тис. осіб. Калеб Генрі (Caleb Henry), старший аналітик Quilty вважає, що за умови зберигання таких темпів Starlink за кілька місяців вже випередить теперішнього лідера ринку Hughes з його 1,2 млн передплатників.

У вересні цього року голова SpaceX Ілон Маск (Elon Musk) повідомляв, що кількість випущених компанією терміналів Starlink перевищила 1 млн пристроїв і це лише через два роки після запуску сервісу.

SpaceX цього місяця направила до Федеральної комісії зв'язку (FCC) США запит на узгодження випуску супутників Starlink другого покоління з обладнанням для забезпечення стільникового зв'язку.

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