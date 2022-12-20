Apple скорочує масштабні плани стосовно високорівневого Mac Pro?

20 декабря 2022 г., 13:03

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Як пишет аналитик Bloomberg, Марк Гурман, вихід нового високорівневого Mac Pro високого класу з кремнієм Apple відстає від графіка. Коли в червні 2020 року Apple Inc. оголосила про плани відмовитися від процесорів Intel на процесори Mac, розроблені власними силами, компанія заявила, що цей перехід триватиме близько двох років.

Тепер, наприкінці 2022 року, стає зрозуміло, що Apple пропустила встановлений сама собою термін для завершення змін. Крім того, що компанія не пропонує Mac Pro зі своїм кремнієм Apple все ще продає версію Mac mini з чипом Intel.

Незважаючи на те, що Apple майже нічого не сказала про свої майбутні настільні комп’ютери Mac або причини затримки, компанія продовжує активно тестувати абсолютно нові Mac Pro та Mac mini на базі M2 Pro для заміни моделей на страх Intel. Apple вже мала на меті представити новий Mac Pro, але машина високого класу була затримана через низку причин, включаючи численні зміни в її функціях, значну зміну планів компанії щодо процесорів високого рівня та потенційне перенесення його виробництва. Коли Apple вперше збиралася створити заміну Intel Mac Pro, вона планувала машину з процесором на базі оригінального чіпа M1.

Цей підхід вимагав двох основних конфігурацій: одного, що відповідав потужності двох процесорів M1 Max, а іншого — з 'чотирьма' M1 Max.

Подвійний чіп M1 Max вперше був запущений у Mac Studio як M1 Ultra, і Apple вирішила повернути Mac Pro до покоління M2. Тоді компанія планувала випуск Mac Pro у двох конфігураціях: версії M2 Ultra та подвійній M2 Ultra, яку назвали умовно «M2 Extreme».

Чіп M2 Ultra має відповідні характеристики для професійних користувачів, включаючи до 24 ядер ЦП, 76 графічних ядер і можливість доповнити машину принаймні 192 гігабайтами пам’яті.

M2 Extreme збільшив би це вдвічі до 48 процесорних ядер і 152 графічних ядер. Але ось погана новина: компанія, ймовірно, відмовилася від цієї конфігурації вищого класу. Apple прийняла це рішення через складність і вартість виробництва процесора, який, по суті, складається з чотирьох чипів M2 Max, об’єднаних разом. Це також допоможе Apple і партнерській компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. заощадити ресурси виробництва для більшої кількості чипів.

Крім того, існує занепокоєння щодо того, скільки споживачі готові витратити. Використання найсучаснішого чіпа M1 Ultra підштовхує Mac Studio до 5000 доларів — лише на 1000 доларів менше, ніж поточний Mac Pro. Це на 3000 доларів більше, ніж M1 Max Mac Studio.

Виходячи з поточної структури ціноутворення Apple, версія M2 Extreme для Mac Pro, ймовірно, коштуватиме принаймні 10 000 доларів — без будь-яких інших оновлень — що робить його надзвичайно нішевим продуктом, який, ймовірно, не вартий витрат на розробку, інженерних ресурсів і виробничої смуги пропускання. вимагати.

Натомість очікується, що Mac Pro використовуватиме чіп M2 Ultra нового покоління (а не M1 Ultra) і збереже одну зі своїх характерних особливостей: легке розширення для додаткової пам’яті, накопичувача та інших компонентів.

Вищезгадане оновлення Mac mini надійде у звичайних варіантах M2 та M2 Pro, а нові 14- та 16-дюймові MacBook Pro з’являться на початку наступного року з варіантами M2 Pro та M2 Max. Компанія також продовжує дивитися на iMac Pro високого рівня з кремнієм Apple, але ця машина зазнала внутрішніх затримок із тих же причин, що й Mac Pro.

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