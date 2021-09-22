На мировом рынке мониторов ожидается лучший с 2012 г. результат

22 сентября 2021 г., 12:45

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Глобальный рынок мониторов продолжает активно расти за счет повышенного спроса в период пандемии COVID-19. По итогам второго квартала 2021 г. IDС насчитала свыше 35 млн глобально отгруженных устройств, благодаря чему на 11,2% улучшен результат годичной давности. Причем, стоит отметить, сравнение происходит с первым периодом полноценного локдауна, приведшего к заметному увеличению интереса, в том числе, к этой продуктовой группе.

Спрос мог быть выше, однако негативное влияние на рынок оказали дефицит отдельных компонентов, в частности микросхем для панелей, а также подорожание мониторов вследствие роста стоимости транспортировки и связанных с COVID-19 логистическими проблемами. Основным двигателем рынка оказались домашние пользователи и игровые модели.

Пятерка крупнейших вендоров расширила коллективное присутствие до 36%, тогда как годом ранее за ними было не более 32,2% рынка.

Во втором полугодии аналитики ожидают стабилизацию отпускных цен на компоненты для мониторов и снижение дефицита последних. Как результат, по итогам 2021 г. будет мировой рынок свыше 147 млн мониторов, что окажется лучшим результатом за последние девять лет. В последующем спрос на рассматриваемые устройства замедлится и в 2025 г. будет отгружено не более 139 млн мониторов.

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