 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 36 (1282)

12.09 - 19.09

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Кибератака на крупное агропредприятие грозит дефицитом продуктов питания в США

22 сентября 2021 г., 13:45
+11
голос

Кибератака на крупное агропредприятие грозит дефицитом продуктов питания в США

Провайдер сельскохозяйственных услуг, NEW Cooperative из штата Айова, подвергся атаке программ-вымогателей, вынудившей его отключить свои системы. Группа BlackMatter, стоящая за этой атакой, требует выкуп в размере 5,9 миллиона долларов.

BlackMatter ранее была связана с группировкой DarkSide, которая атаковала Colonial Pipeline и впоследствии исчезла.

NEW Cooperative заявляет, что проинформировала о происшествии правоохранительные органы и привлекла экспертов по безопасности данных для расследования и исправления ситуации. Тем временем системы кооператива были отключены, чтобы ограничить ущерб от атаки.

В приватном чате с BlackMatter представитель NEW Cooperative заявил: «На вашем веб-сайте сказано, что вы не атакуете критически важную инфраструктуру. Мы и есть критичная инфраструктура ... переплетённая с цепочкой поставок продуктов питания в США. Если мы не сможем быстро восстановиться, это будет очень и очень громкое нарушение работы цепочек поставок зерна, свинины и кур».

Фермерская организация утверждает, что её ПО задействовано в производстве около 40% зерна в США и обеспечивает графики кормления для 11 миллионов животных фермерских хозяйств. Это значит, что если системы кооператива не заработают в ближайшее время, в дело вступят регулирующие органы федерального правительства США, такие как Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA).

BlackMatter ответила, что не согласна с тем, что фермерская организация относится к  «критической инфраструктуре» в её понимании. На Tor-сайте утечек группы BlackMatter перечень «объектов критической инфраструктуры» ограничивается электростанциями и водоочистными сооружениями. Также группа не атакует больницы, нефтегазовые компании, некоммерческие, государственные и оборонные организации. Жертвы, атакованные по ошибке, могут попросить бесплатный дешифратор.

Сообщается, что новый инцидент является отголоском кибератаки на крупнейшего в мире переработчика мяса, JBS, в результате которой компания выплатила выкуп в размере 11 млн долл. преступной группе REvil.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  