На Київщини виявлено та знешкоджено понад 3100 вибухонебезпечних предметів

21 апреля 2022 г., 15:05

Як повідомляється підрозділи Національної гвардії України проводять інженерну розвідку місцевості полів, доріг та прилеглих територій до населених пунктів Київської області, на яких знаходилися позиції противника та де була знищена техніка російських окупантів.



Окрім цього, на території Київської області ворог залишив після себе багато вибухонебезпечних предметів: нерозірваних снарядів, мін, розтяжок, які несуть небезпеку для мирного населення.



Інженерно-саперні підрозділи НГУ щоденно виявляють та знищують небезпечні знахідки на звільнених територіях Київської області.



У разі виявлення підозрілих предметів просимо негайно повідомити про знахідку представників поліції, аварійно-рятувальних служб або зателефонувати за номерами 101, 102.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист