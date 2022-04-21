В Україні відновлюється попит на підключення до оптичного інтернету

21 апреля 2022 г., 16:24

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Попри повномасштабну війну, у якій український народ героїчно протистоїть російському воєнному вторгненню, протягом останнього часу помітно зростає попит на доступ до всесвітньої мережі. Національний оператор АТ «Укртелеком» у квітні зафіксував збільшення підключень до мережі оптичного інтернету на 30% у порівнянні з аналогічним періодом у березні.



Найбільше нових користувачів домашнього інтернету з часу повномасштабної війни включено на Вінниччині та Хмельниччині. Серед нових абонентів чимало внутрішньо переміщених осіб.



Для того, щоб оперативно забезпечувати громадянам доступ до всесвітньої мережі у час війни «Укртелеком» ставить за мету підключати до оптичного інтернету 1500 абонентів щотижня. Це приблизно 50% від максимальної кількості включень за місяць до початку повномасштабної агресії.



Нагадаємо, що у період до оголошення воєнного стану у 2022 році «Укртелеком» активно розвивав телеком-інфраструктуру, збудувавши майже 3 тисячі кілометрів волоконно-оптичних ліній зв’язку. У першому кварталі 2022 року до швидкісного оптичного інтернету було приєднано понад 360 об’єктів соціальної інфраструктури, серед яких 77 медичних та освітніх закладів, 29 територіальних громад. 27 соціальних об’єктів під'єднано до мережі «Укртелекому» вже після початку повномасштабної війни в Україні. Зросла з початку року кількість користувачів оптичного інтернету й серед фізичних осіб – в першому кварталі до оптичного інтернету від «Укртелекому» було приєднано майже 25 тисяч клієнтів, більш ніж 3,5 тисячі з яких - вже під час війни.

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