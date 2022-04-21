Vivo представила свій гнучкий смартфон X Fold

21 апреля 2022 г., 14:15

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Компанія vivo анонсувала свій перший гнучкий смартфон vivo X Fold. Серед відмінних рис новинки можна відзначити зменшення складок на екрані, що згинається, та підвищену міцність шарнірів. За оцінками Vivo, користувач розкладатиме і складатиме пристрій приблизно 80 разів протягом дня.



Зазначається, що шарнір X Fold складається зі 174 деталей та виготовлений із шестишарових авіаційних матеріалів та високоміцної сталі. Для оптимізації складки vivo X Fold використовується конструкція з середньою пластиною, що плаває, яка утримує центральну частину екрана. Це дозволяє екрану бути повністю плоским у розгорнутому вигляді. Для виробництва дисплея X Fold було використано скло з унікальною переплетеною структурою, завдяки чому складка дисплея стає повністю плоскою, без опуклостей, зазвичай характерних для складаних конструкцій.



Конструкція моделі Vivo X Fold включає 8-дюймовий основний гнучкий дисплей (1916x2160) на внутрішній стороні та 6,53-дюймовий (1080x2520) на зовнішній стороні пристрою. Обидва дисплеї підтримують частоту оновлення 120 Гц та створені із застосуванням люмінесцентного матеріалу E5. Компанія також розробила власну схему калібрування кольорів, що дозволило зробити точність зображення кольору на обох дисплеях практично однаковою.



Заявлено, що X Fold є першим у світі складаним смартфоном з ультразвуковим сканером відбитків пальців Dual 3D, що підтримує розблокування на обох дисплеях. Це дозволяє покращити розпізнавання відбитків пальців та збільшити швидкість розблокування на 38% у порівнянні з традиційними фотоелектричними механізмами.



Vivo оснастила смартфон флагманським чипсетом нового покоління Snapdragon 8 Gen1 SPU із 4-нанометровим технологічним процесом MEP. Швидкість рендерингу графічного процесора була збільшена завдяки флешпам'яті UFS 3.1 (256 або 512 ГБ) та оперативної пам'яті LPDDR5 (12 ГБ).



У новинці встановлено акумулятор місткістю 4600 мАг, для якого заявлена ​​можливість забезпечувати до 21 години безперервних дзвінків, 12 годин відеоконференцій або 8 годин мобільних ігор. Модель також оснащена функцією швидкого заряджання vivo FlashCharge потужністю 66 Вт, яка дозволяє зарядити акумулятор до 50% за 17 хвилин і повністю заряджати його за 37 хвилин. Крім того, акумулятор оснащений технологією бездротової зарядки FlashCharge потужністю 50 Вт, яка забезпечує зарядку на 10% за 5 хвилин та повну зарядку за 53 хвилини.



Смартфон оснащений лінзами ZEISS, з фірмовим покриттям ZEISS T, що покращує оптичні характеристики лінз внаслідок зниження дисперсії та відблисків. У моделі X Fold є чотири камери: 50 Мп, 8 Мп з оптичним зумом х5, 12 Мп з оптичним зумом х2, 48 Мп с ультрашироким кутом 114˚.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист