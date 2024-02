Нові ноутбуки Acer Swift Edge 16 та Swift Go 14 оснащено процесорами AMD Ryzen 8040

22 февраля 2024 г., 16:35

Компанія Acer анонсувала нові моделі ноутбуків Acer Swift Edge 16 та Acer Swift Go 14, що оснащені процесорами AMD Ryzen 8040 та відеокартою AMD Radeon 780M (у найпросунутіших версіях), а також інтелектуальними нейронними процесорами для покращення продуктивності та підтримки таких ШІ-функцій Acer, як Acer PurifiedVoice, Acer PurfiedView і новий фоторедактор Acer LiveArt.



Програма AcerSense та помічник Copilot у Windows уможливлюють інтуїтивне керування та зручну навігацію і викликаються одним натисканням спеціалізованих кнопок. Користувачі оцінять чіткі зображення та яскраві кольори на дисплеї OLED під час роботи або потокової трансляції, а ввімкнута за замовчуванням технологія Microsoft Pluton захищає пристрій, конфіденційні дані та ключі шифрування.



Ноутбуки Swift Edge 16 та Swift Go 14 з процесорами серії AMD Ryzen 8040 із вбудованою технологією ШІ Ryzen, розраховані на надійну щоденну продуктивність і найповніше використання можливостей ШІ. Найновіші процесори AMD дають змогу ефективно розподіляти робоче навантаження ШІ між акселераторами на центральному, графічному та нейронному процесорах, що розширює можливості використання технологій ШІ на пристроях. Для цього ефективно використовується архітектура процесора Zen 4 AMD (до восьми ядер і до 16 потоків обчислювальної потужності), яка забезпечує швидку обробку даних без високих витрат електроенергії та тривалий термін роботи батареї в ультратонкому корпусі. Це стане перевагою для всіх користувачів і буде особливо актуально для представників творчих професій.



Підтримка ШІ — ще одна перевага ноутбуків Swift на додачу до яскравого дизайну та вичерпного набору функцій. Одним натиском спеціальної кнопки Copilot можна викликати інтелектуального ШІ-помічника, щоб за допомогою можливостей ШІ оптимізувати час роботи чи створення контенту. Рішення Acer на основі ШІ, зокрема Acer PurifiedView і Acer PurifiedVoice, покращують якість відеоконференцій, а Acer QuickPanel відкриває швидкий доступ до інструментів відеовикликів. Програма AcerSense допомагає контролювати системи пристроїв одним натисканням клавіші AcerSense, а нова функція Acer LiveArt використовує можливості ШІ для швидкого редагування зображень через панель керування, яка з'являється, щойно на пристрій перенесено зображення чи скриншот.



Попри максимальну портативність ноутбук Acer Swift Edge 16 надає всі потрібні потужності. У його ультратонкому (завтовшки 12,95 мм) і легкому (1,23 кг) корпусі з магнієво-алюмінієвого сплаву зручної обтічної форми розміщено потужний механізм, здатний підтримувати роботу сучасних технологій ШІ та багато інших функцій. Необхідні можливості забезпечує восьмиядерний процесор AMD Ryzen 7 8840U, інтегрований із відеокартою AMD Radeon 780M та AMD Ryzen AI, а на додачу ще оперативна пам'ять LPDDR5 до 32 ГБ та SSD PCIe 4.0 на 2 ТБ для зберігання даних. Фірмові інтелектуальні рішення Acer допомагають виконувати щоденні завдання та опановувати можливості штучного інтелекту.



На 16-дюймовому дисплеї OLED 3.2K моделі Swift Edge 16 відтворюються неймовірно якісні зображення з усіма відтінками кольорів завдяки частоті оновлення 120 Гц та стовідсотковому охопленню колірної палітри DCI-P3. Тонка рамка, час відгуку < 0,2 мс та сертифікація VESA DisplayHDR True Black 500 додатково сприяють чіткості зображення на панелі OLED.



Користувачам також гарантовано високу швидкість і надійність підключення завдяки сумісності ноутбука з технологією Wi-Fi 7, що забезпечує високу швидкість мережі до 5,8 Гбіт/с і мінімальну затримку < 2 мс, а ПК із захищеним ядром оснащено технологією Microsoft Pluton для захисту від сучасних кіберзагроз. Для додаткової зручності модель Swift Edge 16 оснащено повним комплектом необхідних роз'ємів, серед яких порт HDMI 2.1, два роз'єми USB Type-C (з підтримкою USB4 зі швидкістю 40 Гбіт/с, DisplayPort і зарядки через USB) і два USB Type-A, а також слот MicroSD.



Acer Swift Go 14 — це потужний пристрій, що витримує найінтенсивніші навантаження. Його оснащено восьмиядерним процесором AMD Ryzen 9 8945HS, відеокартою AMD Radeon 780M та технологією ШІ Ryzen, що на 60% покращує ефективність порівняно з минулим поколінням і дає змогу користувачам використовувати можливості штучного інтелекту в дорозі. Ноутбук має оперативну пам'ять LPDDR5X до 32 ГБ і SSD PCIe Gen 4 на 2 ТБ. У процесори вбудовано процесор безпеки Microsoft Pluton, що покращує захист конфіденційних даних та важливої інформації у Windows 11.



Користувачам має сподобатися яскраве деталізоване зображення на 14-дюймовому дисплеї OLED 2.8K із частотою оновлення 90 Гц, а сенсорна панель IPS LCD (1920x1200) стане в пригоді тим, кому зручніше працювати в жестовому режимі. Тонкий і легкий алюмінієвий корпус має розкішний вигляд і підійде людям із динамічним стилем життя, а здатність ноутбука розкриватися на 180° і збільшена на 44 % сенсорна панель OceanGlass полегшують роботу та прокручування сторінок.



Swift Go 14 також має цілий набір засобів покращення продуктивності: вебкамеру QHD 1440p, швидкозарядну батарею на 100 Вт, підтримку технології Wi-Fi 6E та основні функції підключення; два порти USB Type-C які також підтримують USB4, DisplayPort і можливість заряджання через USB та HDMI 2.1, Bluetooth 5.3 і картку MicroSD.



Acer Swift Edge 16 (SFE16-44) надійде у продаж в Україні у квітні 2024 за початкову ціну 54999 грн.



Acer Swift Go 14 (SFG14-63​) надійде у продаж в Україні у травні 2024 за початкову ціну 39999 грн.

