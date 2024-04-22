Quantum Systems розгорне виробництво своїх БПЛА в Україні

22 апреля 2024 г., 10:25

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За заявою компанії Quantum Systems, у рамках поїздки делегації в Україну віцеканцлер і федеральний міністр у справах економіки та клімату Німеччини Роберт Хабек (Robert Habeck) відкрив нове виробництво компанії Quantum Systems в Україні. Відкриття заводу відбулося 18 квітня у присутності міністра стратегічної промисловості України Олександра Камишина.



Зазначається, компанія Quantum Systems привернула до себе увагу на ранній стадії агресивної війни з боку Росії своєю участю у справах України. Компанія розширює свої зобов'язання, відкриваючи нове місцеве виробництво. Європейський чемпіон з виробництва безпілотників з Мюнхена підтримує українські збройні сили постачанням своїх розвідувальних безпілотників і управляє місцевим центром обслуговування, підтримки, навчання та логістики, в якому працюють 25 українських співробітників. Вони навчають пілотів безпілотників і впроваджують технологічні новинки в розвідувальні системи прямо на місці.



Розвідувальні безпілотники Quantum Systems Vector використовуються в Україні з травня 2022 року. До теперішнього моменту в рамках німецької ініціативи Enablement Initiative було надано 212 систем. До кінця року очікується постачання в Україну загалом 500 розвідувальних безпілотників Quantum Systems. Очікується, що новий виробничий комплекс дасть змогу збільшити виробничу потужність до 1000 безпілотників на рік, включно з виробництвом запасних частин.



Новий завод стане другим підприємством компанії в Україні, і очікується, що до кінця року на ньому працюватиме близько 100 осіб. Quantum Systems інвестує до шести мільйонів євро протягом наступних двох років. Для компанії це вотум довіри Україні та її співробітникам, і водночас знак прихильності компанії до надання довгострокової підтримки Україні в галузі оборони своєї країни.



Наразі компанія Quantum Systems виробляє продукцію подвійного призначення для цивільного і державного сектору, в якій зайнято близько 250 співробітників. Виробниче підприємство в Україні - це четвертий завод із семи, розташованих по всьому світу.

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