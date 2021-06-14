MTI розпочинає поставки мережевого обладнання Teltonika Networks

14 июня 2021 г., 11:45

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Компанія MTI уклала контракт з литовським виробником активного мережевого обладнання для професійного використання компанією Teltonika Networks, продуктова лінійка якої складається з 22 моделей – LTE-модемів, мережевих шлюзів, маршрутизаторів, а також комутаторів для рішень у галузі IoT. Обладнання Teltonika Networks відрізняється високою надійністю, стійкістю до стресових навантажень та захистом від зовнішніх впливів.

Наразі в продуктовому портфелі MTI з'являються: промислові модеми з підтримкою LTE і NB-IoT; мережеві шлюзи різної конфігурації; маршрутизатори з підтримкою мобільного зв'язку, а також бездротової та Ethernet технологій; промислові некеровані комутатори.

«Починаючи роботу з Teltonika Networks ми звернули увагу на популярність бренду в сегменті корпоративних та індустріальних рішень, що підтримується високим професіоналізмом команди. Ця компанія надає надійні та ефективні рішення для галузей, що найбільш активно розвиваються: Smart City, Green Energy та Mobile», – зазначає Сергій Яковлєв, комерційний директор MTI.

Серед ключових переваг лінійки промислових модемів Teltonika Networks – компактність, міцний алюмінієвий корпус, тривалий життєвий цикл при низькому енергоспоживанні та можливість реалізації забезпечення сумісності з мобільними технологіями LTE, 4G, 3G та 2G.

Мережеві шлюзи Teltonika Networks відрізняються різноманітністю функцій і підходять як для повного переобладнання мережі, так і для інтеграції сучасного й застарілого промислового устаткування в одне ціле. Лінійка цих пристроїв відрізняється невеликими розмірами, надійністю, а також має безліч функцій безпеки програмного забезпечення, у тому числі: SMS-контроль, міжмережевий екран, Open VPN, Ipsec та інші.

Широкий спектр вбудованих апаратних інтерфейсів дозволяє використовувати промислові маршрутизатори Teltonika Networks навіть у найбільш енерговмісних промислових рішеннях, де особливо цінується швидкість і надійність. У лінійці представлені маршрутизатори на кілька SIM-карт, а також пристрої, що працюють з Wi-Fi як в режимі точки доступу, так і в режимі передачі даних одночасно.

Некеровані промислові комутатори Teltonika Networks також мають міцний алюмінієвий корпус з можливістю монтажу як на DIN-рейку, так і на поверхню. Пристрої оснащені системою plug-n-play, мають до п’яти портів Gigabit Ethernet зі швидкістю до 1000 Мбіт/с, а також широкий діапазон підтримуваних струменевих напруг (9-30 В).

Устаткування Teltonika Networks представлено більш ніж у 132 країнах світу.

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