Квартальная емкость глобально отгруженных storage-систем превысила 118 ЭБ

14 июня 2021 г., 11:05

Рост мирового рынка корпоративных внешних систем хранения данных вырос в начальной четверти год на 1,7% «YoY», до 6,7 млрд долл., — сообщает IDC. Объем поставленного в составе систем дискового пространства увеличился на 16,3%, до 19,9 ЭБ.

Выручка группы ODM, производители из которой поставляют storage-системы напрямую операторам гипермасштабируемых ЦОД, увеличилась на 14,1%, до 5,6 млрд долл. Общая емкость отгруженных устройств выросла на 28,3%, до 70,2 ЭБ.

Общий объем рынка, объединяющий внешние системы, продукты от ODM и системы хранения на базе серверов, вырос на 20,6%, до 118,8 ЭБ.

Квартальная выручка от поставки систем, полностью построенных на базе флэш-памяти, сократилась на 3,3% «YoY», до 2,7 млрд долл. В то же время, гибридное направление увеличилось на 1,4%, до 2,5 млрд долл.

Выручка от поставок внешних систем в Китай и страны EMEA увеличилась на 34,9% и 4,9% соответственно, тогда как Северная Америка просела почти на 5%.

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