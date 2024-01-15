МТІ запропонує повний асортимент бізнес-ноутбуків ASUS та пристрої Chromebook

15 января 2024 г., 16:35

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Компанія «МТІ hi-tech дистрибуція» повідомляє про важливий етап у співпраці з ASUS – розширення портфоліо найновішими ноутбуками комерційних серій від цього бренду. Зокрема, найближчим часом очікується надходження ноутбуків серій ExpertBook B1, B5 та B7.

Також у рамках розширеної співпраці з ASUS, МТІ вперше представить на українському ринку нові продукти – ноутбуки ASUS Chromebook, які призначені для оптимізації навчання та роботи в сучасному цифровому середовищі, створені для освітніх установ та добре пристосовані для дистанційного навчання. Перші партії ноутбуків нових серій ASUS будуть доступні до кінця січня, а моделі ASUS Chromebook з'являться в продажу з лютого.

МТІ пишається тим, що є офіційним партнером ASUS, адже виробник у 2013 році став першим, хто оснастив усі свої ноутбуки, призначені для України, фабричною українською клавіатурою. Ця традиція продовжена цьогоріч постачанням МТІ в Україну перших пристроїв ASUS Chromebook CR1 тільки з двома розкладками клавіатури – українською та англійською.

«Ми раді розширити нашу співпрацю з ASUS, і бути першим дистрибутором, який пропонує повний асортимент ноутбуків бренду. Для роздрібу нашим клієнтам доступний найширший асортимент ноутбуків ASUS – від ультрапортативних і потужних ноутбуків серій Zenbook і Vivobook та ігрових моделей серій TUF і ROG до лінійки пристроїв для митців ProArt. Для корпоративного сегмента МТІ пропонує широкий вибір бізнес-ноутбуків ExpertBook, а також Chromebook для освітніх потреб», – відзначив Сергій Яковлєв, комерційний директор МТІ.

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