МТІ представить розширений асортимент візуальних рішень ViewSonic

30 ноября 2023 г., 14:25

Компанія МТІ повідомляє про відновлення співпраці з ViewSonic, виробником обладнання для візуалізації інформації та екосистем візуальної взаємодії. Дистриб’ютор представить розширений асортимент рішень бренду, як для офісного, так і домашнього використання. Це універсальні монітори на щодень, професійні для графічних та творчих проєктів, ігрові монітори й оптимізовані пристрої для бізнесу. Інша категорія рішень ViewSonic, такі як дисплеї великої діагоналі та інтерактивні дисплеї ViewSonic, призначена для організації презентаційних та переговорних просторів.

МТІ планує постачати максимально повний асортимент моніторів, включаючи такі лінійки продуктів ViewSonic: Value (серія VA), ігрова (VX/XG), бізнес (VG), професійна (VP), сенсорні монітори (TD), а також дисплеї великої діагоналі та інтерактивні дисплеї ViewSonic.

Надходження продуктів ViewSonic в Україну очікуються найближчим часом і невдовзі вони вже будуть доступні для відвантаження в МТІ. Гарантійне та сервісне обслуговування партнерів по продукції ViewSonic здійснюватиме сервісний центр MTI hi-tech Engineering.

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