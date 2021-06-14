Злоумышленники ориентируют вредоносы под атаки на виртуальную инфраструктуру

14 июня 2021 г., 12:35

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Positive Technologies проанализировала актуальные киберугрозы I квартала 2021 г. и зафиксировала рост числа атак с помощью программ-вымогателей, появление множества новых шифровальщиков.



Отмечается, что разработчики вредоносного ПО все чаще стали адаптировать его под атаки на средства виртуализации.



По данным анализа, количество атак увеличилось на 17% в сравнении с I кварталом 2020 г., а относительно IV квартала 2020 г. прирост составил 1,2%. При этом 77% атак были целенаправленными, а инциденты с частными лицами составили 12% от числа всех инцидентов. Чаще всего злоумышленники атаковали госучреждения, промышленность и организации в сфере науки и образования.



В исследовании говорится, что программы-вымогатели остаются самым распространенным вредоносным ПО. Их доля среди прочего ВПО, применяемого в атаках на организации, увеличилась на семь процентных пунктов в сравнении с IV кварталом 2020 г. и составляет 63%. Эксперты компании также отметили появление новых шифровальщиков, например Cring, Humble и Vovalex. При этом сообщается об активности шифровальщика WannaCry, громко заявившего о себе в 2017 г.



Разработчики вредоносного ПО продолжают искать новые способы обхода средств защиты. Сообщается, что для этого они используют редкие языки программирования. Как, например, в случае с создателями ВПО для удаленного управления BazarBackdoor, которые переписали его, используя язык Nim, или операторами программ-вымогателей Vovalex и RobbinHood, которые изначально выбрали редкие языки D и Golang.



По данным исследования, суммы выкупа, требуемые операторами программ-вымогателей продолжают расти, а из-за того, что некоторые компании отказываются от уплаты выкупа, злоумышленники изобретают новые тактики вымогательства: например, если компания не собирается платить, преступники угрожают сообщить о факте атаки и об украденных данных ее клиентам: по замыслу преступников, клиенты смогут повлиять на компанию и заставить ее заплатить — чтобы не допустить разглашения своих данных.



Все больше злоумышленников разрабатывают свое ВПО для проведения атак на среды виртуализации, а некоторые пытаются активно эксплуатировать уже найденные уязвимости в ПО для развертывания виртуальной инфраструктуры. Прежде всего, эксперты связывают это с глобальным процессом переноса ИТ-инфраструктуры компаний в виртуальную среду.

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