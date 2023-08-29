MTI пропонує в Україні портативні зарядні електростанції Green Keeper

29 августа 2023 г., 10:25

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Компанія «MTI hi-tech дистрибуція» оголошує про укладення угоди з Green Keeper (бренд CHL Group), що спеціалізується на виробництві систем зберігання сонячної енергії, включаючи сонячні панелі, інвертори та батареї. Серед її ключових продуктів – портативні сонячні електростанції та сонячні акумулятори, які використовують передові батарейні технології та системи управління енергією. Ці рішення покликані розв'язувати проблеми резервного енергозабезпечення та доступності живлення.

Згідно з угодою, МТІ стає офіційним дистрибутором продукції Green Keeper на території України. Компанія вже розпочала постачання трьох моделей портативних електростанцій – GK-G1200, GK-S1200P та GK-G2000. Кожна з цих моделей використовує передову технологію LiFePO4 батарей для максимальної надійності. Це забезпечує стабільну роботу та швидку зарядку, дозволяючи отримати надійне джерело енергії навіть у найбільш вимогливих ситуаціях.

Портативні станції Green Keeper мають вихідну напругу змінного струму, що підтримує 100 В, 60 Гц/ 230 В, 50 Гц, роблячи їх сумісними з різними електронними пристроями. Додатковий захист від надмірного розряджання, короткого замикання та надмірного заряджання гарантує безпеку та довгий термін служби електростанцій. Моделі GK-S1200P та GK-G2000 також вирізняються здатністю генерації інверторного струму чистого синуса, що важливо для деяких пристроїв.

Портативні електростанції знаходять застосування в багатьох сферах: надзвичайні ситуації, подорожі, кемпінг та активний відпочинок, будівництво та ремонтні роботи, аварійне живлення для електроніки та медичних приладів.

«Сьогодні наша країна стикається з непередбачуваними викликами й надійне енергозабезпечення стає одним із ключових факторів забезпечення безпеки та життя. Продукти Green Keeper створені для ефективного енергозабезпечення навіть у найскладніших ситуаціях», – зауважує Сергій Яковлєв, комерційний директор «МТІ hi-tech дистрибуція».

На зарядні станції Green Keeper поширюється гарантія від виробника на 24 місяці. Сервісний супровід обладнання забезпечить «МТІ hi-tech Engineering».

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