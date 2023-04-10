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MSI стала жертвою злому групи хакерів здирників Money Message

10 апреля 2023 г., 15:25

Компанія Micro-Star International повідомила, що частина її інформаційної системи була зламана. "При виявленні мережевих аномалій інформаційний відділ оперативно активував відповідні механізми захисту та провів відновлювальні заходи, а також повідомив про інцидент у державні правоохоронні органи та підрозділ кібербезпеки", заявлено у випущеному з цього приводу пресрелізі, не розкриваючи деталей інциденту.

Водночас група хакерів Money Message опублікувала на порталі здирників у темному вебі повідомлення про те, що в результаті злому було вкрадено вихідний код MSI, приватні ключі компанії та BIOS. За інформацією видання Bleeping Computer, загальний обсяг викрадених даних становить 1,5 ТБ, за які вимагали викуп у розмірі 4 млн дол.

В офіційній заяві MSI зазначається, «нині порушені системи поступово відновили нормальну роботу без істотного впливу на фінансовий бізнес».

MSI закликає користувачів отримувати оновлення прошивки/BIOS лише з офіційного вебсайту та не використовувати файли з інших джерел, крім офіційного вебсайту.

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