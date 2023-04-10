Оффлайн зустріч MacAdminsUA у просторі MacPaw Space - 19 квітня 

Mac Admin Alert! Готові дізнатися більше про роботу з віртуальними машинами та автоматизацією Jamf? А як щодо нетворкінгу? Реєструйтеся на подію спільноти MacAdminsUA!
Де?
- Offline в Києві, у просторі MacPaw Space
- Online – на YouTube трансляції
Коли?
- 19 квітня о 19:00-20:30
Кому буде корисно?
Контент буде цікавим для системних адміністраторів, IT-менеджерів, CIO та CISO
Що в програмі?
18:30 Реєстрація учасників;
19:00 Сергій Попов, Software Engineer MacPaw, з доповіддю Create macOS and Linux virtual machines;
19:50 Павло Дударик, macOS System Administrator, Jamf 400 certified: з доповіддю: Автоматизація рутинних задач у Jamf;
20:30 Час живого спілкування, для тих, хто offline.
Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень
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