Оффлайн зустріч MacAdminsUA у просторі MacPaw Space - 19 квітня 

10 апреля 2023 г., 16:05

Mac Admin Alert! Готові дізнатися більше про роботу з віртуальними машинами та автоматизацією Jamf? А як щодо нетворкінгу? Реєструйтеся на подію спільноти MacAdminsUA!

Де?

Offline в Києві, у просторі MacPaw Space

Online – на YouTube трансляції

Коли?

19 квітня о 19:00-20:30

Кому буде корисно?

Контент буде цікавим для системних адміністраторів, IT-менеджерів, CIO та CISO

Що в програмі?

18:30 Реєстрація учасників; 19:00 Сергій Попов, Software Engineer MacPaw, з доповіддю Create macOS and Linux virtual machines; 19:50 Павло Дударик, macOS System Administrator, Jamf 400 certified: з доповіддю: Автоматизація рутинних задач у Jamf; 20:30 Час живого спілкування, для тих, хто offline.

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