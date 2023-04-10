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Оффлайн зустріч MacAdminsUA у просторі MacPaw Space - 19 квітня 

10 апреля 2023 г., 16:05

Mac Admin Alert! Готові дізнатися більше про роботу з віртуальними машинами та автоматизацією Jamf? А як щодо нетворкінгу? Реєструйтеся на подію спільноти MacAdminsUA!

Оффлайн зустріч MacAdminsUA у просторі MacPaw Space

Де?

  • Offline в Києві, у просторі MacPaw Space
  • Online – на YouTube трансляції

Коли?

  • 19 квітня о 19:00-20:30

Кому буде корисно?

Контент буде цікавим для системних адміністраторів, IT-менеджерів, CIO та CISO

Що в програмі?

18:30 Реєстрація учасників;

19:00 Сергій Попов, Software Engineer MacPaw, з доповіддю Create macOS and Linux virtual machines;

19:50 Павло Дударик, macOS System Administrator, Jamf 400 certified: з доповіддю: Автоматизація рутинних задач у Jamf;

20:30 Час живого спілкування, для тих, хто offline.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

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